伊朗局勢 | 美海空軍集結中東 美媒：8小時調動逾50架戰機

美軍對伊朗動武如箭在弦之際，媒體透過公開飛航資料與影像分析，發現美軍8小時內調動超過50架戰機，飛往歐洲與中東周邊，顯示空中戰力正在集結。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網報道，「大量激增」的空中戰力正在馳援中東，與現正部署中東的「林肯號」航空母艦，正前往附近海域的「福特號」，組成總統特朗普口中的無敵艦隊。

從美東西岸起飛

CBS透過飛行追蹤數據與官員證實，大批美軍戰機包括F-15、F-22、F-35戰鬥機正從美國東西岸的基地起飛，數小時內密集啟程，展現美軍短時間投射大規模武力的實力。

CBS新聞指出，在周三（18日）短短8小時內，辨識出超過50架美國空軍與海軍飛機向東飛行，飛往英國與歐洲大陸，部分機隊續飛至中東地區，在約旦與沙特阿拉伯邊境附近消失於公開雷達訊號之外。

包括空中加油機與運輸機

根據CBS掌握到的飛航資料，起飛的機型多屬空中加油機、運輸機與監偵機，顯示後勤補給與空中支援能力正進入部署階段。

除追蹤資料外，民間飛機觀察者拍攝並上傳至社交媒體的影像顯示，美國空軍F-15、F-22與F-35戰機本週在英國基地降落後再度起飛，顯示打擊戰力也正向前部署。

特朗普所稱的海軍無敵艦隊正持續集結。除了已在阿拉伯海待命的「林肯號」航母戰鬥群，先前未公開定位的「福特號」航空母艦，近期也出現在相關海域。

「福特號」準備進入地中海

「福特號」全長337米，是目前全球最大航空母艦。該航艦在18日下午短暫開啟「自動識別系統」（AIS），顯示位於摩洛哥西方海上282公里處，正朝直布羅陀海峽前進，準備進入地中海。

分析指出，福特號開啟「自動識別系統」使其在公開追蹤網站上曝光，代表美軍不僅向媒體、更是對伊朗傳達訊息，頗有公開武力示威的意味。