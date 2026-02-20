Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI峰會｜兩巨頭大合照拒拖手 蓋茨受醜聞影響缺席

即時國際
更新時間：08:41 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:36 2026-02-20 HKT

「AI影響力峰會」正在印度新德里舉行，昨日一眾科技巨頭上台與印度總理莫迪（Narendra Modi）拍攝大合照，卻出現尷尬一幕。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）與競爭對手Anthropic的行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）被安排並肩站，當莫迪與Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）等人手拖手高舉示意，奧特曼與阿莫迪卻拒絕拖手，僅各自握拳舉起手臂，令原本連成一線的人鏈在兩人中間「斷開」。

阿莫迪曾是OpenAI研究副總裁，2021年離巢創立Anthropic，並挖走數名OpenAI的高級研究員，旗下Claude聊天機械人被視為ChatGPT的勁敵。兩人在商業模式與理念上向來存有分歧，他們拒絕拖手的短片在網上引發熱議。　

蓋茨受醜聞影響缺席AI峰會。 路透社
蓋茨受醜聞影響缺席AI峰會。 路透社

此外，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）昨日在原定發表主旨演講前幾小時，宣布退出峰會。

蓋茨基金會說，蓋茨不會發表演說，「以確保焦點集中在AI峰會的核心優先事項上」。

美國司法部1月底公布大批與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，包括愛潑斯坦於2013年撰寫的草稿郵件聲稱，蓋茨曾與一名以上俄羅斯女子有染並患上性病，隨後向愛潑斯坦索取抗生素，計劃在時任妻子梅琳達不知情的情況下給她服用。蓋茨則駁斥這些指控完全不實。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
18小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
14小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
9小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
10小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
17小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
14小時前