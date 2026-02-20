AI峰會｜兩巨頭大合照拒拖手 蓋茨受醜聞影響缺席

「AI影響力峰會」正在印度新德里舉行，昨日一眾科技巨頭上台與印度總理莫迪（Narendra Modi）拍攝大合照，卻出現尷尬一幕。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）與競爭對手Anthropic的行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）被安排並肩站，當莫迪與Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）等人手拖手高舉示意，奧特曼與阿莫迪卻拒絕拖手，僅各自握拳舉起手臂，令原本連成一線的人鏈在兩人中間「斷開」。

阿莫迪曾是OpenAI研究副總裁，2021年離巢創立Anthropic，並挖走數名OpenAI的高級研究員，旗下Claude聊天機械人被視為ChatGPT的勁敵。兩人在商業模式與理念上向來存有分歧，他們拒絕拖手的短片在網上引發熱議。

蓋茨受醜聞影響缺席AI峰會。 路透社

此外，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）昨日在原定發表主旨演講前幾小時，宣布退出峰會。

蓋茨基金會說，蓋茨不會發表演說，「以確保焦點集中在AI峰會的核心優先事項上」。

美國司法部1月底公布大批與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，包括愛潑斯坦於2013年撰寫的草稿郵件聲稱，蓋茨曾與一名以上俄羅斯女子有染並患上性病，隨後向愛潑斯坦索取抗生素，計劃在時任妻子梅琳達不知情的情況下給她服用。蓋茨則駁斥這些指控完全不實。