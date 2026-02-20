柬埔寨再現行李藏屍案 死者為中國籍男子 遭綁手腳膠帶封口漂浮河道

柬埔寨波羅勉省發生駭人命案。當地傳媒《Khmer Times》報道，貢齋密縣一處河段日前發現黑色行李箱漂浮水面，警方打撈後揭發箱內藏有一具男性屍體，初步確認死者為一名約40歲中國籍男子，案件正展開調查。

事發於2月13日晚上7點20分，有村民在河邊發現一個可疑大號黑色行李箱隨水漂流，遂報警求助。警方到場後將行李箱拖上岸，打開檢查時赫見一具男性屍體藏於箱內，場面震驚。

據警方初步資料，死者身穿白色短袖襯衫及短褲，雙手雙腳被繩索綑綁，嘴部更遭膠帶封住，懷疑曾遭人禁錮或施虐。由於屍體被棄置於河中，具體死亡時間及犯案地點仍有待法醫進一步檢驗。

當局表示，目前尚未掌握死者確實身份及背景，正循多方向追查案件，包括翻查附近閉路電視、走訪周邊村落及聯絡相關人士了解情況。

案件引起當地社區關注，警方呼籲知情人士提供線索，以協助盡快破案。

柬埔寨過去多次揭發行李箱藏屍案，包括去年8月，國公省波東薩哥縣一名漁民捕蟹返航途中，在白幹都橋下的水域發現一個漂浮的白色行李箱。由於該行李箱散發強烈腐臭氣味，警方接報到場調查，結果揭發行李箱內藏有一具已嚴重腐爛的外國男性屍體，箱內還放置多塊石塊。死者年齡約30歲，左腋下及肋骨下方存在兩處明顯撕裂傷，初步判斷為他殺。