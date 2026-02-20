Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨再現行李藏屍案 死者為中國籍男子 遭綁手腳膠帶封口漂浮河道

即時國際
更新時間：08:21 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:21 2026-02-20 HKT

柬埔寨波羅勉省發生駭人命案。當地傳媒《Khmer Times》報道，貢齋密縣一處河段日前發現黑色行李箱漂浮水面，警方打撈後揭發箱內藏有一具男性屍體，初步確認死者為一名約40歲中國籍男子，案件正展開調查。

事發於2月13日晚上7點20分，有村民在河邊發現一個可疑大號黑色行李箱隨水漂流，遂報警求助。警方到場後將行李箱拖上岸，打開檢查時赫見一具男性屍體藏於箱內，場面震驚。

當地傳媒《Khmer Times》報道，貢齋密縣一處河段日前發現黑色行李箱漂浮水面，警方打撈後揭發箱內藏有一具男性屍體。
當地傳媒《Khmer Times》報道，貢齋密縣一處河段日前發現黑色行李箱漂浮水面，警方打撈後揭發箱內藏有一具男性屍體。

據警方初步資料，死者身穿白色短袖襯衫及短褲，雙手雙腳被繩索綑綁，嘴部更遭膠帶封住，懷疑曾遭人禁錮或施虐。由於屍體被棄置於河中，具體死亡時間及犯案地點仍有待法醫進一步檢驗。

當局表示，目前尚未掌握死者確實身份及背景，正循多方向追查案件，包括翻查附近閉路電視、走訪周邊村落及聯絡相關人士了解情況。

案件引起當地社區關注，警方呼籲知情人士提供線索，以協助盡快破案。

柬埔寨過去多次揭發行李箱藏屍案，包括去年8月，國公省波東薩哥縣一名漁民捕蟹返航途中，在白幹都橋下的水域發現一個漂浮的白色行李箱。由於該行李箱散發強烈腐臭氣味，警方接報到場調查，結果揭發行李箱內藏有一具已嚴重腐爛的外國男性屍體，箱內還放置多塊石塊。死者年齡約30歲，左腋下及肋骨下方存在兩處明顯撕裂傷，初步判斷為他殺。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
18小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
15小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
14小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
9小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
10小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
17小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
14小時前