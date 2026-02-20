「和平委員會」首次會議 特朗普：獲捐70億美元重建加沙 印尼等5國派兵維和

由美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」（Board of Peace）19日在華盛頓舉行首次會議。白宮表示，超過45個國家派代表出席，惟英國、法國等歐洲主要盟友未有參與。法方更對歐盟委員會最終派員列席表示「驚訝」，直言未獲授權。

英法等缺席 特朗普：別向我撒嬌

特朗普在會上形容當天為「重要時刻」，聲稱這是「前所未有、具權力與聲望的委員會」。他同時揶揄部分拒絕加入的國家是向他「撒嬌」，強調「這一招行不通」。

美方捐100億美元

會議焦點圍繞加沙重建及安全安排。特朗普宣布，美國將向委員會捐出100億美元，委員會成員亦已額外籌得70億美元作為重建啟動資金。聯合國則承諾提供20億美元人道援助。另國際足協（FIFA）亦將籌集7,500萬美元，詳情稍後公布。

五國同意派兵 國際穩定部隊先駐拉法

在安全部署方面，特朗普宣布包括印尼、摩洛哥、阿爾巴尼亞、科索沃及哈薩克在內的五國，同意向加沙派遣部隊，加入國際穩定部隊（ISF）。印尼總統普拉博沃更表明，將派出至少8,000名士兵參與行動。

負責指揮行動的美軍少將Jasper Jeffers表示，部隊將首先部署於加沙南部拉法地區，並在埃及及約旦協助下培訓當地警察力量，之後再逐步擴展範圍。

特朗普重申，哈馬斯必須解除武裝，否則將面臨「非常嚴厲的報復」。他稱，加沙戰事已告一段落，但仍存在零星衝突，期望毋須動用武力即可完成安排。

雖有多個中東國家如以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾派員出席，亦包括阿根廷、巴拉圭、匈牙利等國，但英國、法國並未參與。法國政府表示，「和平委員會」須重新聚焦於符合聯合國安理會決議的框架，在相關問題未釐清前不會加入。

歐洲多國關注，新機制或會削弱現有聯合國調停架構，故持審慎態度。梵蒂岡亦以類似理由婉拒邀請。

以色列總理內塔尼亞胡原曾表示支持倡議，但最終未親自出席，改由外長代表與會。

外界普遍認為，「和平委員會」的成效仍有待觀察，其能否在複雜的中東局勢中發揮實質影響，仍是未知之數。