愛潑斯坦案｜英媒：安德魯最重可判終身監禁  惟起訴須符四條件

即時國際
更新時間：06:54 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:54 2026-02-20 HKT

英國王室再陷風暴。英王查理斯三世胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）周四（19日）因涉嫌「公職人員行為不檢」被捕，經長時間問話後，於同日晚上獲准保釋候查。案件源於指控他在擔任英國貿易特使期間，疑向已故淫媒愛潑斯坦轉交政府機密文件，若罪名成立，最重可判終身監禁。

四大要件成檢控關鍵

泰晤士河谷警方表示，案件屬普通法罪行，調查仍在進行，被捕者目前「在調查下獲釋」。英王隨後發聲明稱，家族將「全力支持並配合」執法部門，並強調「法律必須自行其道」。

據報，警方曾搜查其現居住所及溫莎舊宅。消息指，調查重點涉及2010年安德魯以政府特別貿易代表身分外訪期間，疑向愛潑斯坦轉交越南、新加坡等地官方報告。安德魯一直否認有任何不當行為，並曾表示對與愛潑斯坦的關係「深感後悔」。

英國皇家檢察署（CPS）資料顯示，「公職人員行為不檢」屬普通法罪行，並非成文法條文，專門處理公職人員在履行職責期間，嚴重蓄意濫權或怠忽職守的情況。案件必須在刑事法庭審理，最高刑罰為終身監禁。

英媒指出，此罪名構成門檻頗高，警方及檢控機關須符合四大要件方可提出起訴。

第一，必須確定涉案人於案發時具備「公職人員」身分，且涉事行為屬其職權範圍內。第二，須有證據顯示其行為屬「蓄意」瀆職或故意不當作為，而非疏忽失誤。第三，相關行為須嚴重至濫用公眾信任的程度。第四，在上述條件成立下，檢方還需證明涉案人行為「缺乏正當理由或藉口」。

法律評論員指出，調查過程中，疑犯自警方接觸起即有權陳述己見，程序公義至關重要。

非性侵案調查　過往醜聞再被翻出

今次調查與2022年安德魯就維吉尼亞．朱弗雷（Virginia Giuffre）提出的性侵民事訴訟達成和解無關。朱弗雷去年離世，其家屬發聲明稱「法律面前人人平等」。

安德魯近年已因愛潑斯坦事件辭去所有王室職務，並被剝奪軍銜及多項榮銜。今次被捕被外界形容為其王室生涯的「新低點」。若最終被起訴，他將成為極少數面臨嚴重刑責指控的高級王室成員。

隨着美國政府早前公開大量愛潑斯坦文件，相關風波持續發酵。英國警方表示，鑑於案件具高度公眾關注，將在適當時候公布進一步進展。

 

