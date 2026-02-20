Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普下最後通牒 給伊朗15天期限達成協議

即時國際
更新時間：08:28 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:28 2026-02-20 HKT

美國與伊朗近日在瑞士展開新一輪核問題談判，雙方均聲稱對話「取得進展」，但外界憂慮戰雲密佈。美國總統特朗普周四（19日）警告，伊朗最多只有15天的時間可就核計劃等議題達成協議，並暗示若未達成協議，美國將發動攻擊。較早前，特朗普曾表明，可能10天內決定是否攻擊伊朗。

特朗普：與伊朗達有意義協議不容易

特朗普在總統專機「空軍一號」上對記者表示：「我們要嘛達成協議，要嘛對他們來說會很不幸。」被問及期限時，特朗普說：「我認為時間足夠─10天、15天，差不多是極限了。」

他較早前表示，伊朗政府有10天的時間達成協議。他在華府舉行的「和平委員會」會議致詞時說，伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，「多年來證明與伊朗達成有意義的協議並不容易，我們必須達成有意義的協議，否則壞事就會發生」。

特朗普強調，美方核心立場始終如一，就是「伊朗不能擁有核武器」，否則中東地區不可能實現和平。

特朗普指，將在大約10天內找到伊朗問題的答案。美聯社
「林肯號」航空母艦已部署中東。美聯社
美軍加強在中東部署，向伊朗施壓。法新社
對於是否會動用軍事手段，特朗普語帶保留地說，美方可能採取「進一步行動」，亦可能達成協議，一切取決於未來數日發展，「你們大概會在接下來的十天內知道答案」。其言論被外界解讀為對伊朗發出明確警告。

談判仍存變數　軍事部署惹關注

儘管特朗普同時表示，目前與伊朗的對話「進行良好」，但美國傳媒披露，美軍已在中東多國加強軍事部署。據報，美軍於約旦、沙特阿拉伯、巴林及阿聯酋等地部署戰機、預警機及無人機力量；紅海、波斯灣及霍爾木茲海峽一帶亦出現多艘驅逐艦及瀕海戰鬥艦。

此外，配備F-35C「閃電」II戰機的「林肯號」航母戰鬥群已在北阿拉伯海部署，另一支「福特號」航母戰鬥群亦預計本周末抵達區域。有分析指，這是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍在中東最大規模的軍事集結。

美國有線電視新聞網（CNN）日前引述消息人士透露，白宮已接獲簡報，美軍可能在本周末前準備好對伊朗發動攻擊，但特朗普尚未針對是否授權這項行動做出最後決定。

 

