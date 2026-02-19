Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國法院命令X交出匈牙利選舉資料 以確保選舉公平性

即時國際
更新時間：22:50 2026-02-19 HKT
發佈時間：22:50 2026-02-19 HKT

德國柏林法院裁定，社群媒體網站 X 平台必須將與匈牙利選舉有關的數據移交給研究人員審查，以確保選舉的公平性。該判決指出，「社群媒體上的訊息」是影響選民投票意向的主要因素之一。

本案由人權組織「國際民主報告」（Democracy Reporting International）提出，要求X提供後台數據，以研究選舉期間網路傳聞的影響力，並分析虛假資訊可能造成的後果。然而，X於去年11月拒絕該要求，促使組織將案件訴諸柏林法院。

國際民主報告主席邁爾－雷森德（Michael Meyer-Resende）對此判決表示欣慰。他指出：「網路空間不應該是一個黑箱，人們有權進行調查。」

歐盟已針對社群媒體平台制定《數位服務法》，規定像X這樣的大型線上平台，必須允許外部研究人員調閱數據，以審查平台如何處理各類風險，包括選舉干預。歐盟委員會於去年12月對X處以4,000萬歐羅（約3.67億港元）罰款，理由正是該平台未配合這項義務。

匈牙利將於今年 4 月舉行大選。對已擔任總理 15 年的歐爾班（Viktor Orbán）而言，這場選舉可能是一項嚴峻考驗。根據目前民調，他的主要競爭對手、由馬扎爾（Péter Magyar）領導的反對黨支持度更高。

