大膽賊潛入警長家偷竊對鏡頭微笑挑釁 臥底扮舞獅隊成功抓捕

即時國際
更新時間：18:14 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:14 2026-02-19 HKT

曼谷一名大膽賊人多次闖入警員家中偷竊，其支應機警，警方多次想抓捕都被他逃跑掉。最終警員趁農曆年初二臨底假扮舞獅隊，以節慶氣氛作掩護，悄悄靠近包圍疑犯，終於成功將他拘捕。

泰國警員扮舞獅隊捉賊。 fb / Metropolitan Police Bureau
今年2月4日，曼谷大都會警察局一名警員發現普拉查春家中多件貴重物品失竊，包括大量護身符、兩尊12吋佛像以及其他物品。現場有明顯的強行闖入痕跡。他隨即向警局報案，尚未報案完畢，賊人又返回其家中再次行竊。受害警員試圖親自逮人，賊人2月7日清晨竟第3次闖入其家中，發現有埋伏後逃走，逃跑時還對著監控攝像頭面帶挑釁地微笑。受害警員共損失約200萬泰銖（約50萬港元）。

泰國警員扮舞獅隊捉賊。 fb / Metropolitan Police Bureau
調查顯示，疑犯是販毒集團成員，且無合法身分證明。調查小組遁賊贓下落追查，發現綽號「Jojo」的可疑賣家。但此人極度警惕，三番四次逃脫抓捕。警方得知疑犯計劃與朋友在武里府賽諾伊縣賽諾伊街道一座著名寺交易毒品，於是精心策劃臥底行動。2月18日，警員偽裝成舞獅隊成員現身該寺，金睛火眼鎖定目標，逐步接近並包圍，終於成功抓人。

賊人對監控攝像頭面帶挑釁地微笑。 fb / Metropolitan Police Bureau
經確認，賊人名叫阿迪薩克（Adisak Thanopas，33歲），綽號Jojo，有犯罪記錄，包括6宗涉毒和盜竊案，其中3宗是闖入一名警員的住所，共計9宗案件。警員查獲了多件物證，並得悉由於家人無為他做出生登記，他沒有合法身份。他承認11歲時為了吸食強力膠離家出走，開始過流浪生活，一直靠偷竊來維持毒癮。

