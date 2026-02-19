Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京30歲「惡狼」落網 涉嫌脅迫13歲少女賣淫

即時國際
更新時間：12:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-19 HKT

日本東京新宿歌舞伎町的夜生活遠近知名，當地稱為「トー横」的新宿東寶大樓一帶，有女中學生遭威脅被迫賣淫，警視廳昨天（18日）以違反兒童福祉法等罪名，逮捕男子森田永樹。調查人員透露，森田否認部分罪行，辯稱「我是出於好心，並沒有脅迫」。

案情指出，森田涉嫌於去年4月12日，對該名少女威脅道：「去給老子賺錢來」，並將她帶至新宿區的一間旅館，與一名40多歲的男性客人進行性交易。

據悉，該名受害少女自去年3月起開始在「東橫」區域遊蕩。綽號「Imokenpi」（いもけんぴ）的森田在該地區具有一定的影響力。少女在與他結識後，當透露自己的真實年齡，就被告知「有生意想讓你接」，隨後便在指示下被迫賣淫。

調查發現，森田利用社交媒體，冒充少女本人來招攬嫖客。在與客人敲定交易後，便指示少女前往指定的旅館。據推測，少女可能因報酬問題與森田發生糾紛而遭到脅迫。

此案之所以曝光，是因為去年4月，該名少女親自向警視廳求助，表示自己「是被人強迫賣淫，如果反抗的話，不知道會被怎樣對待」。目前，當地警方正進一步調查森田是否也用同樣手法強迫其他少女賣淫。

