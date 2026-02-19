Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

死亡不是終結？美婦多次瀕死稱靈魂出竅 看超大螢幕回顧人生

對於美國馬里蘭州80歲的諾瑪·愛德華茲（Norma Edwards）而言，死亡並非未知的恐懼，而是一段她曾三度造訪卻又被送回的旅程。如今，她將這些超凡的瀕死經驗轉化為獨特的人生智慧，在長者社區中擔任心靈治療師，為即將離世的人們提供慰藉與平靜。

成為靈性治療師

諾瑪的奇異旅程始於20多歲，當時她因胎兒死於腹中引發併發症，心跳首次停止。她回憶道，自己靈魂脫離了身體，漂浮在手術室上方，冷靜地觀看著醫護人員對她進行搶救。隨後，她被一道光芒引領，與光融合時感受到「無法用言語形容的喜悅、極樂與愛」。

美國馬里蘭州80歲的諾瑪。Norma Edwards FB
美國馬里蘭州80歲的諾瑪。Norma Edwards FB

在這趟「超越死亡的旅程」中，她被帶到一個巨大的螢幕前，觀看了自己一生的回放。接著，她來到一條河邊，看到對岸聚集了數百個熟悉卻已逝的靈魂，包括她已故的姑姑。然而，正當她以為可以留下時，姑姑卻走向她並傳達了一個訊息：「祂們不允許你留下，但讓你帶著這句話回去——『生命遠比眼見的更宏大，而且是永恆的』。」話音剛落，她便被猛力拉回身體，那種感覺如同「將整個銀河系硬塞進一個小茶杯」，靈魂回歸肉體的過程充滿了劇痛。

2024年11月，諾瑪因心臟驟停再次經歷了瀕死。這次她不再感到恐懼，因為她熟悉接下來將發生的一切。儘管再次來到那條河邊，她依然收到了相同的訊息，被送回人間。至於第3次的瀕死經驗，諾瑪則沒有特別說明。

這些深刻的經歷徹底改變了諾瑪對生命的看法。她表示不再害怕死亡，因為她知道死亡不是終結。瀕死經驗教會她：靈魂是永存不朽的。憑藉這份獨特的體悟，她選擇成為一名靈性治療師，用親身經歷安撫臨終者，幫助他們以更開闊的視角面對生命的最後一程。
 

