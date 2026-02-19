北韓公開600毫米大口徑火箭炮 金正恩暗示能作核攻擊

北韓黨代表大會前夕，金正恩高調展示新型火箭炮，暗示具備核打擊能力。

在勞動黨第九次代表大會即將召開之際，北韓於平壤舉行了一場盛大的儀式，高調展示其新型的600毫米大口徑火箭炮。此舉被廣泛視為在重要政治會議前夕，對外炫耀其不斷增強的軍事實力，並預告國防力量的未來發展方向。北韓領導人金正恩親自出席並檢閱了這批新武器。

據朝中社報道，這50支火箭炮是軍工企業在近兩個月內增產的成果。該武器的射程據估計接近400公里，足以覆蓋南韓全境。由於其遠程和具備精密制導功能，南韓與美國情報部門已將其歸類為短程彈道導彈（SRBM）。金正恩更在致辭中宣稱，該系統整合了人工智能（AI）技術與複合制導體系，將「徹底改變砲兵在現代戰爭中的作用和概念」。

儀式上，金正恩的發言尤為引人注目。他強調，這款火箭炮適合執行「特殊攻擊即戰略性使命」，此番言論被外界普遍解讀為強烈暗示該武器具備搭載戰術核彈頭的能力。這也意味著北韓正試圖將核打擊能力從傳統的彈道導彈，擴展至更多樣化的前線武器系統。

金正恩同時預告，即將召開的黨代表大會將以這些軍事成果為基礎，闡明下一階段的國防建設構想與目標。外界預測，北韓屆時可能會公布一份涵蓋更多新武器系統的研發藍圖。此外，官方發布的照片顯示，大批火箭炮已裝載於發射車上，表明該武器系統可能已進入實戰部署階段，而不僅是原型展示。

