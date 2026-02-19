南韓戒嚴風波｜尹錫悅發動內亂罪成判無期徒刑 金龍顯囚30年

南韓首爾中央地方法院今日對前總統尹錫悅涉內亂罪進行一審宣判，裁定他罪名成立，判無期徒刑，一周內可提出上訴。同案前國防部長金龍顯同樣罪成，判囚30年。

法庭同時裁定 尹錫悅犯下濫用職權罪和顛覆憲法秩序罪，並發現他曾 下令軍隊抓捕反對派領袖、現任總統李在明。

尹錫悅聞判一刻沒有表現出任何情緒。代表律師指控內亂罪的判決缺乏證據支持。法院裁定他內亂罪成，但認為沒有足夠的證據顯示他有提前1年計畫實施戒嚴令。

同案另有7名軍警核心高層被控，裁決如下：

前國防部長金龍顯罪成，判囚30年。

前國軍情報司令官盧尚元罪成，囚18年。

* 前警察廳長趙志浩罪成，囚12年。

前首爾警察廳長金峰植罪成，囚10年。

前國會警察衛隊隊長莫鉉泰罪成，囚3年。

國防部調查局前局長金龍軍無罪。

警察調查局前官員尹承榮無罪。

支持批判陣營各數千人集會

法院大樓周圍氣氛緊張，包括自由聯盟在內的極右翼團體已申請，從上午9時到聽證會結束，在法院大樓附近舉行約4,300人的集會支持尹錫悅。進步團體「燭光行動」則計劃於下午2時，在法院附近的瑞草站舉行約5000人集會，呼籲判處尹錫悅有罪。

警方動員約1,000人維安，並在法院大樓周圍部署警車形成屏障並限制進出。自上周五以來，法院已關閉除東門外的所有入口。只有預先登記的車輛和媒體人員可進入。

根據南韓法律，針對內亂頭目可判處死刑或無期徒刑。檢方表示，雖然國際上將南韓視為「實際上已廢除死刑的國家」，但死刑仍可用於量刑和宣判。

檢方認定，尹錫悅濫用總統地位和職權組織犯罪，宣布緊急戒嚴目的是企圖通過清除政治反對勢力，以實現權力壟斷和長期化，即謀求獨裁和長期執政，完全出於個人權力慾望，動用本應僅為國家和集體利益服務的軍警等人力、物力資源，犯罪性質極其惡劣。從其目的、手段和實施方式來看，具有《國家安全法》所規定的反國家行為性質。