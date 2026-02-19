印度AI峰會醜聞｜大學以華機械狗扮自研被逐 留「發泡膠無人機」被嘲小學勞作

第4屆「AI影響力峰會」周一起在印度首都新德里舉行，卻爆出一宗震動國際的醜聞。印度加爾戈蒂亞斯大學（Galgotias Universit）展示一款機械狗，聲稱由該校「卓越中心」自行研發，但很快被網友發現是中國企業製造，引發譁然。該大學其後被踢出AI峰會，撤走展位。印度官員說，事件令東道國尷尬。

據印度傳媒報道，該大學還在展會現場遺下一隻EPS發泡膠的「AI無人機」，簡陋程度似4年級小學生的作業。有網民認為要撤銷該大學的辦學資格。

加爾戈蒂亞斯大學的工作人員號稱「獵戶座」由該校團隊自主開發。 X平台

印度新德里本周舉辦「AI影響力峰會」（AI Impact Summit），被譽為全球南方舉辦的首個大型AI峰會，Google及OpenAI行政總裁都會在會議上發言。峰會現場，一款銀色機械狗出現在加爾戈蒂亞斯大學的展位。

「你應該見見Orion，這是由加爾戈蒂亞斯大學卓越中心研發的。」該校傳播學女教授辛哈接受國營電視台DD News訪問時說，當時機械狗正表演向鏡頭揮手及用後腿站立等動作。她說道：「如你所見，它可以變換各種形狀和動作⋯⋯還相當頑皮。」該教授還大力宣傳校方在AI技術領域的投資。

宇樹研發教研廣泛運用

這段話隨後在網上瘋傳，但網友很快發現，機械狗實際上是由中國初創企業宇樹科技研發和出售的Go2型號，起價1600美元（約1.25萬港元），在全球廣泛運用於研究和教育領域。印度訊息技術部長維什諾於輿論反彈之前，也在其官方社交媒體帳號分享了這段視頻，該帖子隨後被刪除。

兩名政府官員對美聯社說，這宗事件令東道國印度尷尬。

在事件引發尖銳批評後，校方在X平台發聲明，表示機械狗並非大學創作，也從沒這樣聲稱過。校方指出該「最近購入」的宇樹機械狗是「移動課堂」，「我們的學生正在用它做實驗，測試其極限」，目的是啓發製造此類技術的思維。辛哈周三向記者表示「我可能沒表達清楚」，「表達方式欠妥。」

印度國大黨利用此事對政府發難。X平台

該大學被下令撤離AI峰會，沒想到還有後續。有人在現場發現攤位留下一架以EPS發泡膠製作的無人機，外型簡陋似玩具，網民諷刺說：「它可以摧毀巴基斯坦。」

事件令印度的AI雄心遭遇尷尬的質疑。最大反對黨國大黨藉此抨擊總理擊莫迪，在X平台發文稱：「莫迪政府令印度在AI方面成為全球笑柄。正在舉行的AI峰會上，中國機械狗被當成自己的成果展示。」該黨稱事件「厚顏無恥」。做這段採訪的電視台記者巴塔查里則表示：「我們不應對全印度年輕人的創新能力失去信心。」呼籲觀眾不要過於狹隘解讀。

本屆峰會規模號稱歷來最大，當局預測有25萬人與會，全球多名科技業領袖和政要出席，會議目標是提出「全球AI治理與合作的共同藍圖」。莫迪力求「強化全球夥伴關係，及確立印度在未來十年AI領域的主導地位」。峰會期間印度已獲超過1000億美元的投資承諾，要向印度AI項目提供資金，包括阿達尼集團、微軟及數據中心公司Yotta。

美國AI晶片巨擘Nvidia昨日在峰會上公布，與數間印度運算公司有合作計劃。總部位於孟買的雲端運算與資料中心供應商L&T表示，他們正與Nvidia合作打造「印度最大的百萬瓩（gigawatt）級AI工廠」，將利用Nvidia的強大處理器，在清奈提供最多30千瓩（megawatt）的數據中心容量，及在孟買提供最多40千瓩數據中心容量。