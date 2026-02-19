冬季奧運｜萬斯質疑谷愛凌代表中國出戰：受惠美國體制者應為美參賽

隨着在2026年米蘭冬季奧運再添兩面銀牌，谷愛凌已成為奧運史上獲獎數最多的女子自由式滑雪選手。這位出生於美國舊金山、母親來自中國的中美混血運動員，自2022年北京冬奧起代表中國出戰，至今累積兩金三銀共五面獎牌，賽場成就斐然，但國籍與身份問題再次掀起政治漣漪。

米蘭冬奧奪兩銀創紀錄 身份爭議再成焦點

美國副總統萬斯於當地周二（17日）接受《福士新聞》訪問時，談及谷愛凌代表中國參賽一事時指，「一名在美國成長、受惠於美國教育制度與自由體制的人，理應希望代表美國出戰」。他稱，自己會支持「那些認同自己是美國人的運動員」，並指體育競技難免與國家認同產生連結。

強調體育團結 谷愛凌：在美國是美國人 在中國是中國人

谷愛凌早於2022年北京冬奧期間已多次回應身份爭議。她當時表示，自己既是美國人也是中國人，「當我在美國時，我是美國人；當我在中國時，我是中國人。」她強調，體育應成為促進團結與交流的橋樑，而非分裂工具。

根據奧運規則，擁有雙重或多重國籍者可選擇代表其中一個國家參賽。中國不承認雙重國籍，而谷愛凌一直未公開說明其國籍狀況。萬斯亦指，不清楚她最終的身份認定應如何界定，認為相關問題屬於奧委會範疇。

除賽場成績外，谷愛凌的商業與政策背景亦成焦點。外媒早前引述北京市體育部門文件指，她與另一名美籍出生的中國花滑選手朱易，於近年獲得數百萬美元官方資助，用於備戰米蘭冬奧。報道稱，三年間資助金額或達逾千萬美元。

谷愛凌成全球商業價值最高冬奧運動員 去年代言收入達數千萬美元

此外，谷愛凌亦是全球商業價值最高的冬奧運動員之一，與多家國際品牌合作，單在2025年的代言收入已達數千萬美元。