Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美以據報最快周末向伊方發動打擊 行動恐持續數周

即時國際
更新時間：06:18 2026-02-19 HKT
發佈時間：06:18 2026-02-19 HKT

有美媒報道，美國美國特朗普政府或最快於本周末，向伊朗發動軍事行動，目前正等總統特朗普拍板。而特朗普於當地周三（19日）亦就伊朗問題再度發出強硬訊號，揚言若德黑蘭拒絕達成協議，美方或動用位於印度洋的迪亞戈加西亞島美國軍事基地，對伊朗採取行動。言論一出，中東局勢再添變數。

美伊談判未見突破 軍事陰霾升溫

特朗普在社交平台發文，點名英國首相施紀賢，指對方與「聲稱擁有權利與利益」的毛里裘斯簽訂為期100年的租約，涉及地處戰略要衝的迪亞戈加西亞島，形容此舉「不可行」，更直言是「重大錯誤」。

特朗普再度發出強硬訊號，揚言若德黑蘭拒絕達成協議，美方或動用位於印度洋的迪亞戈加西亞島美軍軍事基地，對伊朗採取行動。維基圖片
特朗普再度發出強硬訊號，揚言若德黑蘭拒絕達成協議，美方或動用位於印度洋的迪亞戈加西亞島美軍軍事基地，對伊朗採取行動。維基圖片
美國總統特朗普於當地周三（19日）就伊朗問題再度發出強硬訊號。美聯社
美國總統特朗普於當地周三（19日）就伊朗問題再度發出強硬訊號。美聯社
白宮新聞秘書萊維特表示，美伊談判「取得一定進展」，惟在關鍵議題上雙方仍「相距甚遠」。美聯社
白宮新聞秘書萊維特表示，美伊談判「取得一定進展」，惟在關鍵議題上雙方仍「相距甚遠」。美聯社

批英國百年租約「犯大錯」

他強調，若伊朗拒絕與美國達成協議，美方「可能有必要動用迪亞戈加西亞島，以及位於費爾福德的機場」，以阻止一個「極不穩定且危險的政權」對英國及其他盟友構成威脅。

迪亞戈加西亞島長年為美英共用軍事設施，地理位置接近中東與南亞，被視為重要戰略支點。特朗普此番言論，被外界解讀為對伊朗發出直接軍事警告。

迪亞戈加西亞是查戈斯群島（Chagos Islands）中最大的島嶼。英國已於2024年同意將查戈斯群島的主權交還毛里裘斯（Mauritius），將每年支付大約1.2億歐元給毛里裘斯，以租用迪戈加西亞軍事基地的使用權至少99年。該基地同是美國空軍與海軍的重要後勤樞紐。

白宮新聞秘書萊維特表示，美伊談判「取得一定進展」，惟在關鍵議題上雙方仍「相距甚遠」。她透露，伊朗預料數周內提交更具體方案，特朗普將持續評估談判走向。

對於是否設下最後期限，或是否考慮軍事選項，白宮未有明確回應，只稱總統會以美國國家利益及軍人安全為優先考量。

傳美以或聯手  打擊行動或為期數周

然而，美國多家媒體引述消息指，目前談判前景未見突破，反而軍事氣氛日漸升溫。有特朗普顧問坦言，總統「已經忍無可忍」，認為未來數周爆發軍事衝突的機率高達九成。CNN更報道指，美國政府或最快於本周末，向伊朗發動軍事行動，目前正等特朗普拍板。報道指，目前不清楚特朗普的最終取態。

以色列方面亦提升全國戒備，據報美以正為可能的聯合行動作準備。美國Axios網站引述消息稱，一旦動武，行動或持續數周，規模遠超去年6月的「12日戰爭」，對伊朗將構成更嚴重的生存威脅，並可能牽動整個地區局勢。

目前，美軍已在中東部署一個航空母艦打擊群，第二個航母群亦正待命；區內還有逾10艘軍艦、數百架戰機及多套防空系統。報道指，美軍近期動用超過150架次軍用運輸機，將武器與彈藥運往中東，軍事準備並非虛張聲勢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
13小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
21小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
17小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
11小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
14小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
16小時前
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
15小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT