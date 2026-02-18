太平洋毒品走廊浮現？ 法軍攔截24億毒品船員竟獲釋放

國際販毒集團正將太平洋島嶼開闢為新走私路線。法國當局近期在法屬波利尼西亞附近，於一個月內連續攔截三批大型可卡因走私貨，查獲總量高達11.5噸，市場估值約24億美元（約187億港元）。然而，由於國際海事法的限制，涉事船隻與船員在毒品被銷毀後竟獲准離開，引發外界對執法漏洞的擔憂。

最新一次查獲行動由法國與美國聯合執行，在一艘身份不明的船隻上搜出2.4噸、裝在100個包裹內的可卡因。這是繼1月16日查獲4.87噸及2月2日查獲4.24噸毒品後的第三宗大案。這些毒品據信主要運往澳洲與紐西蘭市場。

海上攔截為何無法拘捕船員？

即使人贓俱獲，法國當局卻無法拘留船員。海事法專家、澳洲國立大學教授羅斯韋爾（Donald Rothwell）解釋，根據國際法，在公海上只有船旗國（船隻註冊國）擁有司法管轄權。除非船隻從事海盜行為或違反聯合國安理會決議，否則他國無權逮捕船員。在這次事件中，該船的船旗國拒絕將管轄權移交給法國，導致執法人員只能扣押並銷毀毒品，隨後放行船隻。

羅斯韋爾指出，船旗國是否會追究責任充滿變數，「這可能是船旗國更大規模調查的一部分，但也可能不是。船旗國情況各異，僅有部分會負起責任。」

太平洋成毒品新中轉站？

連串查獲案與「毒品潛艇」的出現，敲響了太平洋地區安全警鐘。除了法屬波利尼西亞的三起案件，斐濟警方上月也查獲了價值7.8億美元（約60.8億港元）的毒品。此外，在馬紹爾群島及所羅門群島，過去一年已發現四艘用於運毒的半潛式船隻（俗稱「毒品潛艇」）。專家警告，國際犯罪集團正日益利用太平洋島嶼作為運往澳紐的毒品中轉站。

毒品沉海，鯊魚也「吸毒」？

更具爭議的是處理毒品的方式。法屬波利尼西亞總統布羅特松（Moetai Brotherson）證實，查獲的數噸可卡因被直接傾倒入海。海洋生物學家沃斯尼克（Natascha Wosnick）對此表示嚴重關切，指出此舉可能嚴重影響海洋生態。她表示，研究人員已在巴西及巴哈馬的鯊魚體內檢測到可卡因、咖啡因甚至抗抑鬱劑等藥物殘留。沃斯尼克博士強調：「洋流無處不在，在太平洋傾倒大量毒品，其影響可能擴散至遠方，並以我們尚未理解的方式影響野生動物。」