阿蘇火山口「發現3人」 疑墜毀直升機罹難者

日本熊本縣阿蘇火山上月20日發生一宗觀光直升機墜毀事故。今日（18日），當地消防部門證實，已在墜機現場附近發現疑似全部3名失蹤人員，包括2名台灣籍乘客及1名日籍機師，但經初步評估，三人生還機會極低。

相關新聞：阿蘇火山直升機空難︱最新陡峭懸崖畫面曝光 專家分析出事原因

事發近一個月，當局組成聯合搜救隊伍，展開救援行動。然而，搜救工作極艱巨。《共同社》報道，墜機位置處於幾乎是垂直的懸崖峭壁，即使搜救人員站在正上方的火山口邊緣，亦無法用肉眼窺探下方的直升機殘骸。

毒氣威脅搜救人員安全

此外，火山口的地面佈滿鬆軟的火山灰砂土，完全無法打入固定繩索用的岩釘支點，周圍既無樹木，亦無任何建築物可供利用，令利用繩索垂降的傳統救援方案無法執行。

相關新聞：日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 日籍機師2台灣遊客情況未明

火山口持續噴發對人體有害的火山氣體，火山口峭壁的溫度更高達80°C。在如此高溫及充滿毒氣的環境下，搜救人員必須穿上厚重的防毒面具及耐熱裝備才能接近，每次行動都充滿極高風險，導致搜救進度異常緩慢。



搜救隊伍今日終於在現場有所發現，尋獲疑似3名機上失蹤人員。官方表示，基於現場環境及初步判斷，相信他們生還的機會極微。後續的遺體運離及身份確認工作，預料仍將面臨巨大挑戰。