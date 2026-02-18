俄羅斯與烏克蘭代表團在美國斡旋下，於瑞士日內瓦舉行的首日和談結束，雙方同意周三上午繼續討論，但外界對取得突破期望偏低。

烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，首日談判聚焦「實際問題及可能解決方案的機制」，氣氛緊張，持續六小時，以雙邊及三邊形式進行。他強調烏方會「建設性」參與，但「沒有過高期望」。烏梅羅夫會將結果向總統澤連斯基匯報。

澤連斯基晚間視像講話中重申，烏克蘭願意迅速達成「體面協議」結束戰爭，強調「我們不需要戰爭」，只是在捍衛國家獨立。他表示正等待日內瓦團隊報告，「問題只在於俄羅斯想要什麼」。

俄美烏首日會談結束 持續6小時氣氛緊張 雙方同意周三上午繼續討論。美聯社

美方由特朗普特使威特科夫及特朗普女婿庫什納斡旋。俄方首席談判代表為普京助理梅丁斯基。俄媒引述消息指談判「緊張」，涉及多種格式。雙方團隊均包括高級軍事將領，美國歐洲司令部司令阿萊克西斯·格林克維奇將軍及陸軍部長丹·德里斯科爾亦出席與對方會面。

談判前數小時，俄羅斯發動大規模空襲，使用近30枚導彈及近400架無人機攻擊烏克蘭12個地區，至少9人受傷，南部港口敖德薩數萬居民斷水斷電。烏克蘭能源基礎設施再遭重創，冬季嚴寒下數十萬人無暖氣及電力。烏克蘭同時反擊，無人機擊中俄南部克拉斯諾達爾地區油庫，引發火災；別爾哥羅德邊境電力設施亦受損。