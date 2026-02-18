Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿曼外交大臣：美伊日內瓦核談取得良好進展 伊朗擬兩週內提交詳細提案

即時國際
更新時間：01:51 2026-02-18 HKT
發佈時間：01:51 2026-02-18 HKT

阿曼外交大臣阿爾布賽迪（Badr al-Busaidi）周二（2月17日）在社交媒體X發文表示，伊朗與美國當天在瑞士日內瓦舉行的第二輪間接核談判，就「確定共同目標及相關技術問題」取得「良好進展」。

會談氣氛具建設性

他形容會談氣氛具建設性，各方認真制定了一系列「指導性原則」（guiding principles），為達成最終協議奠基，並肯定國際原子能機構（IAEA）總干事格羅西（Rafael Grossi）的作用。巴德爾強調「還有許多工作要做」，但雙方已明確下次會議前的後續步驟。

談判在阿曼駐日內瓦外交機構內進行，由阿曼斡旋，美方代表包括特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），伊方由外長阿拉奇（Abbas Araghchi）代替進行。

伊朗外長阿拉奇稱仍需更多細節磋商。路透社
美方代表包括特朗普特使威特科夫及特朗普女婿庫什納。路透社

伊朗外長阿拉奇會後接受伊朗媒體訪問時表示，雙方經過「非常認真討論」後，就主要「指導原則」達成理解，但強調這不代表協議即將達成，仍需更多細節磋商。他形容談判「比上月在阿曼的首輪更具建設性」，並稱伊朗將在未來兩週內提交詳細提案，填補雙方立場差距。阿拉奇同時在日內瓦裁軍會議上表示，「新機會之窗」已開啟，希望談判帶來「可持續」解決方案，確保伊朗合法權利獲充分承認。

美官員透露談取得進展

美方一名匿名官員向媒體確認「取得進展，但仍有大量細節需討論」，並指伊朗承諾兩週內提供具體提案。白宮暫未正式回應。

談判前夕，伊朗革命衛隊當天在霍爾木茲海峽進行軍演，部分海峽因「安全預防措施」暫時關閉；伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）回應特朗普「政權更迭」言論，警告美國若嘗試推翻伊朗政府，將面臨嚴重後果，「世界上最強軍隊有時也會被重重一擊爬不起來」。

特朗普曾表示，他將「間接」參與談判，並認為伊朗不願承擔不達成協議的後果。伊朗堅稱核計劃純屬和平用途，僅願討論核問題及換取制裁解除，不會放棄鈾濃縮或談判導彈計劃。

