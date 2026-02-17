美國黑人民權領袖傑克遜逝世 馬丁路德金門生曾2次選總統

美國黑人民權領袖傑西・傑克遜（Jesse Louis Jackson）的兒子表示，這位傑出的民權領袖已逝世，享年 84 歲。



傑克遜是馬丁路德金的門生，1980年代曾兩度爭取民主黨總統提名，他的努力激勵了美國黑人，吸引白人選民的能力也令政治觀察家驚嘆不已。英國廣播公司形容，傑克遜的努力造就了奧巴馬（Barack Obama）成為美國歷來首位黑人總統，以及賀錦麗（Kamala Harris）成為美國歷來首位黑人女副總統。

相關新聞：特朗普政府公開馬丁路德金遇刺案文件 民權領袖轟為掩蓋愛潑斯坦案

根據他的非營利組織「彩虹推動聯盟」（Rainbow PUSH Coalition）聲明，他於周二上午在家人陪伴下去世。聲明寫道：「他對正義、平等和人權的堅定不移，協助形塑了一場爭取自由和尊嚴的全球運動。他是一位不懈的變革者，從 1980 年代的總統競選活動到動員數百萬人登記投票，他提升了無聲者的聲音，在歷史上留下了不可磨滅的印記。」

傑克遜是20世紀60年代美國民權運動的關鍵人物，是第一位從社會運動家躍升至主要政黨總統候選人的非裔美國人。他在1980年代兩度競選美國總統，是歷來首位 在選舉中取得顯著成功的非裔美國人，吸引白人選民的能力令政治觀察家驚嘆不已——這為後來的候選人鋪平了道路，其中包括奧巴馬和賀錦麗。

相關新聞：美民權先鋒劉易斯辭世終年80歲 佩洛西嘆國家痛失英雄

在政治生涯中，傑克遜致力於建構一個團結美國多元化人口的運動，聚焦貧困和工薪階層的美國人。在2024年8月於芝加哥舉行的一場紀念傑克遜的活動上，佛蒙特州參議員桑德斯說：「民主黨內沒有人像他那樣談論多種族、多民族的民主，這場運動不僅僅是為了讓我們團結起來，更是為了讓我們圍繞一個進步的議程團結起來。」