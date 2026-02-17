Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

放送事故｜新聞主播唔見咗？ 琉球放送擺烏龍播空景2分鐘

即時國際
更新時間：19:25 2026-02-17 HKT
發佈時間：19:25 2026-02-17 HKT

日本沖繩縣地方電視台《琉球放送》日前鬧出大烏龍，在直播的新聞畫面中，竟出現空鏡，畫面拍着主播枱，但主播不在，讓觀眾困惑不已。有網友將電視畫面拍攝下來，並上傳至X，隨即引發熱議。事後《琉球放送》也為此道歉，並證實是內部疏失導致。

網友@100yenshoplove_上周六在X平台分享這個特別畫面，寫道：「琉球放送，新聞時段開始了主播竟然不見人，已經超過1分鐘沒有任何聲音哈哈哈。」

日本網友拍下琉球放送播空景的一刻。 X@100yenshoplove_
隨後她補充道：「新聞都沒有讀，節目就結束了。」她表示，整個空景長達2分鐘。這篇貼文觀看次數超過100萬次，吸引1600人轉發、8500多人按讚。

《沖繩時報》報道指出，《琉球放送》事後為放送事故道歉，強調並非主播失職，而是內部節目時段調整出現人為錯誤所致。

據指新聞畫面無人無聲播2分鐘，節目就「完了」。 X@100yenshoplove_
據了解，《琉球放送》與同系列的TBS電視台為了轉播米蘭冬奧，特地對14日下午的固定節目時段進行調整，將原本的專題報導節目提早半小時播出，時間還縮短了20分鐘，疑因內部協調出錯導致播出空景。

