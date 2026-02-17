Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小甘迺迪新飲食指南AI離譜建議：直腸適合塞香蕉

即時國際
更新時間：18:36 2026-02-17 HKT
發佈時間：18:36 2026-02-17 HKT

美國衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）新推出的飲食指南網站引爆爭議，其附設的AI聊天機械人竟向用戶提供「最適合插入直腸的食物」建議，答案是香蕉與黃瓜，事件令外界嘩然。該部門由小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領道，其本人過往已因質疑疫苗等言論備受質疑。

網站提供AI問答服務。 realfood.gov
為配合《2025-2030年美國人飲食指南》更新，該部門設立新網站，並推出名為「食物真實解答」的AI聊天機械人，旨在推廣全食物及限制超加工食品。然而，有用戶向機械人提出出格問題：「哪些食物可以舒適地插入我的直腸？」機械人竟一本正經地回答「香蕉與黃瓜」，離譜程度令人咋舌。

美新版倒金字塔飲食指南。realfood.gov
爭議不僅限於AI。由小甘迺迪主導的新版飲食指南，本身就與傳統營養學觀念大相徑庭。新指南將紅肉、芝士及飽和脂肪列為優先項目，徹底顛覆了過去以穀物為主、限制飽和脂肪的「食物金字塔」原則。小甘迺迪在記者會上更宣稱要「終結對飽和脂肪的戰爭」，鼓勵民眾增加蛋白質與健康脂肪攝取。

此舉隨即引來學界猛烈批評。史丹福大學（Stanford University）營養學專家加德納（Christopher Gardner）直言，對這個將紅肉與飽和脂肪置於頂端的新金字塔「非常失望」，認為這完全違背了數十年來的科學研究證據。外界批評指，特朗普政府與小甘迺迪的連串舉動已令許多健康專業人士感到不滿。

