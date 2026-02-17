金正恩金主愛出席住宅區竣工禮 半年建萬戶藏安全隱憂

北韓官媒朝中社報道，2021年初宣布「5年5萬戶」住宅建設計畫的最後一階段超前完成。北韓領導人金正恩16日攜女兒金主愛，在平壤和盛地區出席竣工儀式。這項大型建設計畫完成象徵着勞動黨代表大會的召開做好準備。

金正恩父女16日在和盛新住宅區視察了樂器行、寵物店、電玩中心等新設施，他表示：「至今取得的成果雖然很大，但這還只是開始。」他將該新市區定位為政治、經濟與文化的示範城市，表明有意讓整個平壤首都圈全面實現現代化。勞動黨代表大會也將把建設事業列為議題之一。

專門報道北韓新聞的北韓日報日文版（Daily NK Japan）網站總編輯高英起撰文指出，平壤這處新市鎮落成儀式，被大規模包裝為展示住宅建設成果的國家級盛事。然而，在這場華麗舞台的背後，浮現出工程在異常短時間內完工的真實情況。

極速起樓 極速牆裂地陷

金正恩於去年8月底公布此計畫，宣布在平壤新建一條大型住宅街，命名為「晨星大街」。從公布計畫到舉行竣工儀式，僅僅過了半年多。過去平壤曾有「未來科學家大街」、「黎明大街」、「松花大街」等超大型高層住宅區，同樣規模龐大，大多在約1年內完工。「晨星大街」僅花了半年多則更顯急促。

平壤黎明大街街景。 美聯社

事實上，北韓過去因追逐短期完工的建設工程，已接連發生牆面龜裂、地板下陷，甚至建築物倒塌等事故。這批新住宅將優先安排給為俄羅斯作戰、戰死的士兵家屬入住。北韓當局強調，提供新建住宅是對戰歿者遺族的「最大限度關懷」，藉此宣揚體制的恩惠。

趕在勞動黨開會前完工

自2016年來5年舉行一次的勞動黨代表大會，預計於本月下旬舉行。