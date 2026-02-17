俄烏戰爭︱第三輪和平會談將瑞士日內瓦舉行 兩國代表或雙邊接觸

美俄烏三方停火會談即將展開。今日俄羅斯通訊社16日深夜援引外交界消息人士報道，俄總統助理梅金斯基率領的俄方代表團已經出發，預計17日清晨抵達瑞士日內瓦，參加俄美烏三方會談。



會談期間，俄烏可能進行雙邊接觸。瑞士外交部16日晚通報，即將於的俄美烏第三輪三方會談將閉門舉行，傳媒不得入內。



消息人士說，俄羅斯代表團將於日內瓦當地時間17日6時左右抵達。美方在技術層面參與協調俄代表團經由歐盟地區抵達日內瓦的相關許可事宜。



消息人士說，本次三方會談計劃討論解決烏克蘭問題的關鍵因素，包括軍事、政治和人道主義等領域。會談將持續多久目前不得而知。在俄美烏會談期間，俄羅斯與烏克蘭有可能進行雙邊接觸。



第三輪會談定於17日至18日在瑞士日內瓦舉行。俄羅斯代表團由俄總統助理梅金斯基率領，美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納作為美方主要代表出席會談，烏方代表團成員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫。



今年1月以來，俄羅斯、美國和烏克蘭三國代表在阿聯酋首都阿布扎比舉行兩輪會談，討論俄烏軍隊脫離接觸的可能性、停火監督機制和設立協調中心等，但關鍵的領土問題未得到解決。同時，俄烏兩軍之間的地面交戰和遠程打擊仍在繼續。