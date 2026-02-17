意大利南部「戀人拱門」 情人節深夜崩塌 疑受豪雨巨浪侵蝕

意大利南部普利亞（Puglia）亞得里亞海沿岸著名景點「戀人拱門」（Lovers' Arch），於情人節（14日）深夜在惡劣天氣下崩塌，僅餘下兩根石柱及大量碎石，對當地旅遊業造成打擊。

「戀人拱門」於梅倫杜尼奧（Melendugno）鎮附近聖安德烈亞（Sant'Andrea）海蝕柱群的石拱，長期以來是求婚、拍婚紗照及浪漫自拍的熱點，傳說在拱門下接吻可獲永恆愛情。

梅倫杜尼奧市長奇斯特尼諾（Maurizio Cisternino）接受當地訪問時形容：「這是個不受歡迎的情人節禮物，對我們地區形象及旅遊業是沉重打擊。」他指連日豪雨、強風及巨浪侵蝕海岸，石灰岩結構最終不堪重負崩塌，「大自然取回了它所創造的東西」。

崩塌發生於2月14日晚至15日凌晨，有遊客周日早上發現拱門已消失，只剩兩根殘破石柱及海中碎石。當局警告，附近懸崖已出現裂縫，其他海岸段落同樣脆弱，沿海侵蝕風險加劇。近日風暴亦重創愛奧尼亞海沿岸，從烏真托（Ugento）至加利波利（Gallipoli）海灘，多處海灘設施損毀、小型崖崩及港口受損。

普利亞地區連續數週惡劣天氣，南部意大利整體損失估計超過10億歐元，包括西西里島尼謝米（Niscemi）鎮山泥傾瀉，迫使逾1500人疏散。奇斯特尼諾呼籲加速海岸防護工程，保護剩餘地標及旅遊資源。