瑞士阿爾卑斯山大雪崩釀火車出軌 80名乘客死傷不明
更新時間：19:11 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-16 HKT
瑞士瓦萊州（Valais）戈彭施泰因（Goppenstein）周一（16日）上午發生列車出軌事故，事發時車上約有80名乘客。
據外媒報道，一列由BLS鐵路公司營運、原定從施皮茨（Spiez）開往布里格（Brig）的列車，在行經瓦萊州戈彭施泰因路段時遭到雪崩擊中。
瓦萊州警察表示，不排除會有人受傷，目前尚未確認傷者人數及傷勢嚴重程度，救援人員已在勒奇谷（Lötschental）展開搜救。
瑞士聯邦鐵路營運商就透過網站表示，由於發生雪崩，戈彭施泰因一帶的列車交通將受影響。
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
2小時前