瑞士阿爾卑斯山大雪崩釀火車出軌 80名乘客死傷不明

瑞士瓦萊州（Valais）戈彭施泰因（Goppenstein）周一（16日）上午發生列車出軌事故，事發時車上約有80名乘客。

據外媒報道，一列由BLS鐵路公司營運、原定從施皮茨（Spiez）開往布里格（Brig）的列車，在行經瓦萊州戈彭施泰因路段時遭到雪崩擊中。

瓦萊州警察表示，不排除會有人受傷，目前尚未確認傷者人數及傷勢嚴重程度，救援人員已在勒奇谷（Lötschental）展開搜救。

瑞士聯邦鐵路營運商就透過網站表示，由於發生雪崩，戈彭施泰因一帶的列車交通將受影響。