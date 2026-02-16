奧巴馬證實有外星人「但不在51區」 隨後改口稱未見過證據
更新時間：18:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-16 HKT
美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與自媒體人科恩（Brian Tyler Cohen）訪談，在上周六發布的影片中有驚人發言，稱「外星人確實存在，但情況和外界的猜測不一樣」。此話引發關注，他在周日晚迅速改口，在Instagram補充說，在他擔任總統期間，並未見過與外星生命接觸的證據。
奧巴馬與布萊恩泰勒就多項社會議題交流後，奧巴馬在快問快答環節中被問到：「外星人真的存在嗎？」他驚人回答說：「外星人確實存在，但我未親眼見過。」
他同時否認了一項外界關於外星人的廣泛猜測，表示「我們沒有把外星人關在傳說中的51區空軍基地，那裏也沒有傳說中的地下設施」，「除非存在連美國總統都被蒙蔽的巨大陰謀」。
此番言論迅速引發全球媒體關注，「奧巴馬證實外星人存在」等標題引發輿論熱議。對此，奧巴馬15日晚在Instagram發布澄清，說只是順着快問快答的思路來回答，鑒於此事引發關注，特此說明：「從統計學角度而言，宇宙浩瀚無垠，存在地球以外生命的機率很高。然而星系之間距離如此遙遠，外星人造訪地球的可能性極低。」他強調，在擔任總統期間，「從未發現任何地球以外文明與人類有過接觸的證據，真的！」
《紐約郵報》等美媒指出，奧巴馬並非首次談到有關外星人的猜測。2021年，他接受一檔節目採訪時證實，自己在任職總統期間曾蒐集過有關外星人的機密信息，但他拒絕透露自己了解到的情況。
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
2小時前