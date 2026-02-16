高市早苗致春節賀詞 祝願世界和平 日媒：將修訂印太戰略

日本首相高市早苗大除夕在首相官邸官網，用簡體中文、繁體中文、英文、日文發表春節賀詞，希望新的一年世界和平，並祝賀大家新年「朝氣蓬勃、充滿希望」。與此同時，日媒引述消息人士披露，高市政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，草案內容由3大重點構成，包含與共享價值的國家強化經濟與國防合作。

馬年將充滿能量

高市的春節賀詞表示：「謹向全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候在當前國際形勢下，日本將致力於為國際社會的和平與繁榮發揮更大的作用。值此之際，衷心祝願新的一年世界和平，讓更多人重拾安寧的生活」。

相關新聞：

高市右手疼痛就醫 確認沒有骨折

高市早苗致春節賀詞，祝願世界和平。法新社

據報高市政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略。法新社

高市新戰略將打出與日美同盟為核心。美聯社

關於新年正逢馬年，高市在賀詞中表示：「馬是以敏捷強健而著稱的動物。尤其今年屬丙午之年，據說將是充滿能量與行動力的一年」。

高市也在最後表示，「祝賀各位今年成為朝氣蓬勃與充滿希望的一年，新的一年幸福安康」。

推動自由開放的印度太平洋

另外，日媒周一引述消息人士披露，前首相安倍晉三2016年倡議的「自由開放的印度太平洋」發表10周年，高市早苗正考慮進一步推動這項戰略，並計劃於20日在特別國會發表施政方針演說期間提到相關具體內容。

而根據消息人士透露，儘管「自由開放的印度太平洋」修訂草案避免點名特定國家，不過也會考量中國軍事能力增加與經濟性威壓等，有別於10年前的印太地區國防（安全保障）環境。

修訂草案將揭示3大重點，包含強化經濟基礎，以及透過解決課題的經濟增長，還有國防領域的合作。

強化經濟基礎

關於強化經濟基礎，將推動重要礦物供應鏈邁向多元的同時，與志同道合國家推動經濟安保合作，其中包含聯合開發人工智能（AI）。

報道指出，這方面是考量中國強化稀土出口等管制，以及中國製的低價AI可能成為影響輿論的工具並正在普及。

至於經濟增長方面，新的戰略將延續過往的內容，強化地區內外的連通性、推動自由貿易的基本理念。隨著美國總統特朗普政府推動關稅等保護主義的政策，新戰略將明確記載，將推動與日本、英國、澳洲等12個國家參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

打造日美同盟為核心

國防部分，新戰略將打出與日美同盟為核心，並與位處日本海上交通要道的菲律賓等東盟成員國的合作。

日本除了有意擴大出口防衛裝備，也正在考慮透過向共享價值觀國家無償提供裝備的「政府安全保障能力強化支援（OSA）」機制來深化合作。