Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗致春節賀詞 祝願世界和平 日媒：將修訂印太戰略

即時國際
更新時間：14:24 2026-02-16 HKT
發佈時間：14:24 2026-02-16 HKT

日本首相高市早苗大除夕在首相官邸官網，用簡體中文、繁體中文、英文、日文發表春節賀詞，希望新的一年世界和平，並祝賀大家新年「朝氣蓬勃、充滿希望」。與此同時，日媒引述消息人士披露，高市政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，草案內容由3大重點構成，包含與共享價值的國家強化經濟與國防合作。

馬年將充滿能量

高市的春節賀詞表示：「謹向全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候在當前國際形勢下，日本將致力於為國際社會的和平與繁榮發揮更大的作用。值此之際，衷心祝願新的一年世界和平，讓更多人重拾安寧的生活」。

相關新聞：
高市右手疼痛就醫 確認沒有骨折

高市早苗致春節賀詞，祝願世界和平。法新社
高市早苗致春節賀詞，祝願世界和平。法新社
據報高市政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略。法新社
據報高市政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略。法新社
高市新戰略將打出與日美同盟為核心。美聯社
高市新戰略將打出與日美同盟為核心。美聯社

關於新年正逢馬年，高市在賀詞中表示：「馬是以敏捷強健而著稱的動物。尤其今年屬丙午之年，據說將是充滿能量與行動力的一年」。

高市也在最後表示，「祝賀各位今年成為朝氣蓬勃與充滿希望的一年，新的一年幸福安康」。

推動自由開放的印度太平洋

另外，日媒周一引述消息人士披露，前首相安倍晉三2016年倡議的「自由開放的印度太平洋」發表10周年，高市早苗正考慮進一步推動這項戰略，並計劃於20日在特別國會發表施政方針演說期間提到相關具體內容。

而根據消息人士透露，儘管「自由開放的印度太平洋」修訂草案避免點名特定國家，不過也會考量中國軍事能力增加與經濟性威壓等，有別於10年前的印太地區國防（安全保障）環境。

修訂草案將揭示3大重點，包含強化經濟基礎，以及透過解決課題的經濟增長，還有國防領域的合作。

強化經濟基礎

關於強化經濟基礎，將推動重要礦物供應鏈邁向多元的同時，與志同道合國家推動經濟安保合作，其中包含聯合開發人工智能（AI）。

報道指出，這方面是考量中國強化稀土出口等管制，以及中國製的低價AI可能成為影響輿論的工具並正在普及。

至於經濟增長方面，新的戰略將延續過往的內容，強化地區內外的連通性、推動自由貿易的基本理念。隨著美國總統特朗普政府推動關稅等保護主義的政策，新戰略將明確記載，將推動與日本、英國、澳洲等12個國家參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

打造日美同盟為核心

國防部分，新戰略將打出與日美同盟為核心，並與位處日本海上交通要道的菲律賓等東盟成員國的合作。

日本除了有意擴大出口防衛裝備，也正在考慮透過向共享價值觀國家無償提供裝備的「政府安全保障能力強化支援（OSA）」機制來深化合作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
3小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
16小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
3小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
16小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
17小時前