新潟柏崎刈羽核電站試發電 東電核電站相隔14年將恢復供電

日本東京電力公司位於新潟縣的柏崎刈羽核電站6號機組，正進行試驗性發電和輸電，周一晚8時前後正式發電和輸電，將向首都圈和靜岡縣東部輸送電力，是東電核電站相隔約14年後，再度恢復供電。6號機組是福島第一核電站事故後東電重啟的首座核電站。

向首都圈和靜岡縣東部輸電

東電指，6號機組周日晚7點10分開始用反應堆熱量產生的蒸汽驅動渦輪，確認無異常聲響和震動後，周一凌晨2點55分將發電機接入輸電線，開始供電，計劃將輸出功率提升至約20%。

柏崎刈羽核電站6號機組將向首都圈和靜岡縣東部輸送電力。路透社

試驗輸電後，先將發電機從輸電網上斷開，並重新連接，用約1天時間將輸出功率提升至約50%，之後會再次從送電網上斷開，並停止反應堆，檢查設備是否因溫度變化和震動出現異常。

福島核事故後首座核電站重啟

6號機組在上月21日重啟，是2011年福島核事故後東電首座重啟的核電站，但由於出現異常警報，反應堆重啟後不足1日後停運，約半個月後於上周一（9日）再度重啟。

東電計劃本月下旬以最大輸出功率運轉6號機組，若無問題，預計3月18日從試驗運轉改為商業運轉。

福島第一及第核電站機組全報廢

福島縣的福島一核全部6座機組和福島第二核電站全部4座機組的反應堆已報廢，青森縣的東通核電站建設工程自2011年起停工。

東電的核電站中，繼柏崎刈羽6號機組之後有望重啟的僅有同樣功率且一起通過了原子能規制委員會審查的7號機組。