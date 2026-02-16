娶39歲妻迎第7胎 91歲法國翁：只要有愛 年齡就不是問題

法國91歲老翁薩布萊（Pierre Sablé）近日再度當上父親，迎來第7個孩子。他的39歲妻子（Aisha）誕下女兒，現已6個月大，消息曝光後在網上熱議。薩布萊強調，只要有愛，年齡就不是問題。

薩布萊定居於東比利牛斯省、鄰近佩皮尼昂地區，女兒瑪麗亞（Louisa Maria）是他的第7名孩子。除瑪麗亞以及一名亡故的兒子外，薩布萊另有5個女兒，年齡分別為60歲、50歲、35歲、30歲與24歲，更令人驚訝的是所有孩子都來自不同的母親。

薩布萊的女兒僅6個月大。X@LIndep_perpi

薩布萊老來得女，十分興奮。X@Shanna__Bylka

愛馬拉松及越野跑

薩布萊將自己91歲仍再度當父親歸功於自己充沛的精力，並愛好運動。他在79歲完成人生首場紐約馬拉松後，又參加包括巴黎、羅馬和洛杉磯在內的多個城市的馬拉松，最近從事越野跑。

他也持續打理自家土地與產業，「就像年輕20歲一樣」，並表示自己並不覺得老。

自言更勝羅拔迪尼路

談到高齡當父親的話題，薩布萊也幽默提及曾在79歲迎來孩子的美國影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）。他笑稱，若有機會想對對方說「你被我超越了」，語氣帶著玩笑意味。

至於妻子艾莎也公開表示支持丈夫，形容他是「非常好的父親，也是很好的伴侶」，她對現況感到幸福，孩子也是自然受孕。薩布萊也強調，只要有愛，年齡就不是問題。

與39歲妻滑雪相識

艾莎透露，她在第一段婚姻未能如願生育，一直希望成為母親。2人因滑雪相識，逐漸發展感情，並於2023年結婚。

有部分網民質疑高齡生育的責任問題，認為「即使他活到100歲，小孩在10歲時就會失去父親」，也有人揣測背後是否涉及金錢動機。

薩布萊指出：「所有認識我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解釋」。

他直言：「或許有人覺得很特別，但那不是我的問題。我只是活著。