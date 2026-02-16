Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

娶39歲妻迎第7胎 91歲法國翁：只要有愛 年齡就不是問題

即時國際
更新時間：11:24 2026-02-16 HKT
發佈時間：11:24 2026-02-16 HKT

法國91歲老翁薩布萊（Pierre Sablé）近日再度當上父親，迎來第7個孩子。他的39歲妻子（Aisha）誕下女兒，現已6個月大，消息曝光後在網上熱議。薩布萊強調，只要有愛，年齡就不是問題。

薩布萊定居於東比利牛斯省、鄰近佩皮尼昂地區，女兒瑪麗亞（Louisa Maria）是他的第7名孩子。除瑪麗亞以及一名亡故的兒子外，薩布萊另有5個女兒，年齡分別為60歲、50歲、35歲、30歲與24歲，更令人驚訝的是所有孩子都來自不同的母親。

薩布萊的女兒僅6個月大。X@LIndep_perpi
薩布萊的女兒僅6個月大。X@LIndep_perpi
薩布萊老來得女，十分興奮。X@Shanna__Bylka
薩布萊老來得女，十分興奮。X@Shanna__Bylka

愛馬拉松及越野跑

薩布萊將自己91歲仍再度當父親歸功於自己充沛的精力，並愛好運動。他在79歲完成人生首場紐約馬拉松後，又參加包括巴黎、羅馬和洛杉磯在內的多個城市的馬拉松，最近從事越野跑。

他也持續打理自家土地與產業，「就像年輕20歲一樣」，並表示自己並不覺得老。

自言更勝羅拔迪尼路

談到高齡當父親的話題，薩布萊也幽默提及曾在79歲迎來孩子的美國影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）。他笑稱，若有機會想對對方說「你被我超越了」，語氣帶著玩笑意味。

至於妻子艾莎也公開表示支持丈夫，形容他是「非常好的父親，也是很好的伴侶」，她對現況感到幸福，孩子也是自然受孕。薩布萊也強調，只要有愛，年齡就不是問題。

與39歲妻滑雪相識

艾莎透露，她在第一段婚姻未能如願生育，一直希望成為母親。2人因滑雪相識，逐漸發展感情，並於2023年結婚。

有部分網民質疑高齡生育的責任問題，認為「即使他活到100歲，小孩在10歲時就會失去父親」，也有人揣測背後是否涉及金錢動機。

薩布萊指出：「所有認識我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解釋」。

他直言：「或許有人覺得很特別，但那不是我的問題。我只是活著。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前