美軍千里追擊 從加勒比海追到印度洋 攔截並登上被指違規油輪

美軍在印度洋成功攔截並登上一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪，該油輪被指違反美國總統特朗普對委內瑞拉實施的制裁封鎖令，企圖逃離加勒比海，最終仍遭美軍跨海鎖定並登船控制。這是美軍繼上周後，執行的第2宗類似海上攔截行動。

五角大樓在社交平台X上表示，懸掛巴拿馬國旗的「韋羅尼卡3號」（Veronica III）「試圖違抗特朗普總統的隔離令，企圖悄悄脫身。我們從加勒比海一路追蹤到印度洋，最後接近，並將其攔截」。一段美軍搭乘直升機登船的畫面隨文上傳。

相關新聞：

美軍印度洋攔截運油輪並登船檢查 指違反美國對委內瑞拉制裁封鎖

美軍從加勒比海一路追蹤到印度洋，最終成功攔截油輪。法新社

美軍登船搜查。路透社

美軍登船檢查油輪。路透社

船上載有190萬桶原油

追蹤並通報原油輸運情況的TankersTrackers.com資料顯示，「韋羅尼卡3號」在美國特種部隊突襲並且抓捕時任委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolas Maduro）的1月3日離開委內瑞拉，船上裝載約190萬桶原油。

美國財政部外國資產管制辦公室網站指出，這艘船被列入與伊朗有關的美國制裁名單。

五角大樓在X上強調：「戰爭部（國防部）將會剝奪非法分子及其代理人海域行動自由。」

一周前攔截另一油輪

五角大樓約一周前也曾以類似方式攔截阿奎拉2號（Aquila II）油輪。

特朗普去年12月下令對所有前往及離開委內瑞拉的受制裁油輪實施「封鎖」。目前至少已有9艘船隻遭到扣押。

美國封鎖嚴重限制了委內瑞拉的石油出口，只有與雪佛龍公司有關且開往美國的船隻照常運作。