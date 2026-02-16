浪漫驚喜變慘痛場面 德男周年紀念日送女友逾萬現金氣球 瞬間隨風飄走

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一名德國年輕男子為女友準備周年紀念日驚喜，未料因一時失誤，2000美元（約1.56萬港元）現金隨氣球飄走，令浪漫一刻變成心痛場面。相關影片於2月11日上傳至社交平台，至今在Instagram已錄得近1.5億次觀看，引發網民熱議。

男子心痛：那是我的工資

據印度媒體《News18》報道，影片拍攝於夜晚，場景似為露天停車場。片中可見，一對情侶站在擺放禮盒的桌旁，男方身穿黑色西裝，女方手持紅色氣球。桌上是一個繫有紅絲帶的白色大禮盒，內裡更設有粉紅色燈光營造氣氛。

男子將綁有現金的氣球放入盒內，2000美元鈔票被串成「現金長繩」，與氣球連在一起。當女友打開盒蓋時，氣球徐徐升起，鈔票隨之展開，看似浪漫滿分。

女方見狀驚喜萬分，隨即轉身緊抱男友，兩人沉浸在甜蜜氣氛中。然而，就在擁抱之際，意外突然發生。

影片字幕顯示「但隨後發生了這樣的事」，只見氣球不住地上升，整條現金「長繩」從禮盒鬆開，連同氣球直衝夜空。女方急忙追趕，男方更脫下外套試圖攔截，但為時已晚，氣球與現金轉眼消失。

男子目睹辛苦準備的驚喜化為烏有，當場跌坐地上，雙手掩面，神情錯愕。女友則跪在他身旁安慰說：「心意最重要。」男子無奈回應：「親愛的，那是我的工資。」女方則幽默地回應：「那就多賺點錢吧。」

影片曝光後，有網民替男子感到惋惜，亦有人質疑是否為擺拍。不過無論真假，這段「飛走的人工」插曲，已成為網絡熱話。

