美婦人為檢銀包墮進垃圾槽 慘遭壓縮機活活輾斃 翌晨發現殘肢

美國紐約布魯克林發生駭人意外。一名39歲、育有4名子女的女子，疑為撿回意外掉入垃圾槽的銀包，不慎失足墮入住宅大樓的垃圾壓縮機內，被機器活活輾斃。更恐怖的是，直到翌日清晨清潔工清理垃圾時，才在垃圾袋中發現其殘肢，事件震驚社區。

翌日清潔工揭發 驗屍證實生前遭壓斃

據《紐約郵報》報道，死者蒙哥馬利（Michelle Montgomery）於1月31日晚上約9時半，與朋友在布魯克林威廉斯堡一間酒吧聚會後，獨自返回附近一幢住宅大樓。警方表示，她疑在二樓垃圾槽附近不慎將銀包掉入槽內，於是嘗試取回物品，期間頭朝下跌入垃圾槽。

死者蒙哥馬利（Michelle Montgomery）/ 死者Facebook

一名39歲、育有4名子女的女子，疑為撿回意外掉入垃圾槽的銀包，不慎失足墮入住宅大樓的垃圾壓縮機內，被機器活活輾斃。Alamy示意圖

更恐怖的是，直到翌日清晨清潔工清理垃圾時，才在垃圾袋群中發現其殘肢，事件震驚社區。Alamy 示意圖

警方指出，多名居民事後表示，當晚曾聽到垃圾槽方向傳出女子尖叫聲，但未有人外出查看。其後垃圾壓縮機自動運作，將仍然活着的蒙哥馬利輾壓。警方在現場發現其皮革銀包及身份證件，推測她因撿拾物品而釀成悲劇。

至翌日（2月1日）早上約9時40分，市政府清潔工在大樓地下室清理垃圾時，於垃圾袋內發現人體殘肢，立即報警。警方其後確認死者身份。

驗屍報告顯示，蒙哥馬利在墮入壓縮機時仍然活着，身體多處嚴重受創，包括肋骨骨折、頭部及軀幹出現深層撕裂傷，大腿及骨盆亦有多處創口。警方經初步調查後，已排除他殺可能，案件列作意外處理。

遺四名年幼子女 夫悲痛：以為她會回家

據悉，蒙哥馬利育有4名子女，包括一名19歲長子、兩名11歲及12歲女兒，以及一名僅10個月大的幼子。

其丈夫艾切瓦里亞（Anthony Echevarria）受訪時悲痛表示，妻子當晚離家時仍精神奕奕、心情愉快，「我一直以為她會回家，沒想到這一去就再也沒有回來。」

事件令當地居民震驚，亦引發外界關注住宅垃圾槽及壓縮機的安全設計與管理問題。