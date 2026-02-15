流浪貓逆襲晉身唐寧街 英外交部前「首席捕鼠大臣」逝世
英國外交部前「捕鼠大臣」帕默斯頓（Palmerston）逝世，享年12歲，相當於人類的60多歲。原本是浪浪的牠，2016年獲進駐唐寧街出任外交部首席捕鼠大臣，2020退休後，於2025年又獲重任，成為英國海外領土百慕達的「貓科關係顧問」。
「死對頭」也悼念
據帕默斯頓在「X」的官方賬號在14日，公布帕默斯頓的死訊，指牠在12日安詳離世，形容帕默斯頓是「優秀外交官」、「牠是百慕達總督府團隊特別的成員，也深受家庭每個人的喜愛。牠個性溫柔，是很棒的夥伴，我們永遠懷念牠。」
消息一出，不少網友留言哀悼，甚至昔日被傳出與牠「不合」的對頭，「內閣辦公室首席捕鼠大臣」拉里也在社交賬號發文致意。
帕默斯頓原本是流浪貓，後來得到英國動保團體「Battersea Dogs & Cats Home」，於2016年開始進入白廳服務，擔任外交部首席捕鼠大臣，期間還遇上COVID-19疫情席捲全球，牠也「居家辦公」了1段時間，直到2020年退休。
帕默斯頓在「X」有逾10萬名粉絲，是英國廣受歡迎的特殊「外交官」。
