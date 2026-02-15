廉航JET2︱土耳其飛英國航班變「格鬥場」 目擊者：有人說出種族歧視言論︱有片
更新時間：15:30 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-15 HKT
英國廉航JET2一架從土耳其飛往英國的航班周四（12日）發生群毆，艙內一片混亂的畫面曝光。
事發當日，該航班原從土耳其安塔利亞起飛前往英國曼徹斯特。網上流出影片所見，兩名乘客對其他乘客作出疑以挑釁的言論，之後有人作出回應，未幾雙方開始動手，其他人亦加入戰團，整個機艙隨之陷入一片混亂。其他乘客在一旁尖叫。事發後飛機改道緊急降落在比利時，警方將兩乘客帶離。
飛機急降比利時
有指，事件發生於飛機起飛後3小時，一名疑似醉酒乘客對其他乘客發表種族歧視言論並索取香煙，隨後升級為群毆。航空公司稱，這兩名乘客已被列入禁飛名單，航班隨後恢復並降落在曼徹斯特。
