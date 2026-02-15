慕尼黑安全會議︱魯比奧談美歐關係　放軟立場：密不可分

第62屆慕尼黑安全會議（慕安會）上周五在寒風冷雨中開幕，跨大西洋關係的動盪和不確定性，成為會議的焦點。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）昨日試圖安撫不安的歐洲盟友，表示美國和歐洲「密不可分」，華府希望「振興」跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。

美歐關係因美國總統特朗普揚言奪取格陵蘭，以及經常對華府盟友語帶輕蔑而呈現緊張。魯比奧在慕安會上發表的講話，則明顯放軟語氣。他說：「我們並不尋求分離，而是要給這段長久友誼恢復元氣，重振人類歷史上最偉大的文明。我們要的是煥然一新的聯盟。他表示，「我們希望歐洲強大，我們相信歐洲必須挺過去」，並強調美國和歐洲「密不可分」。魯比奧這番表態與美國副總統萬斯去年在同一場合發表的強硬談話，形成鮮明對比。當時萬斯對歐洲移民和言論自由政策提出批評，令歐洲盟友震驚。

魯比奧說，一個未來願景驅動美國，「這個願景和我們文明的過去一樣自豪、一樣獨立自主，也同樣充滿活力」。他說：「雖然我們已經做好必要時單獨行動的準備，但我們傾向、我們期望與在歐洲朋友們攜手，共同推動此一目標。」

德國總理默茨上周五在慕安會發表演說，直言美歐之間出現鴻溝，並提出4大「自由方案」作為回應，主張歐洲與德國應在思維上「按下轉換開關」，以更務實方式強化自身實力、降低依賴，捍衛以規則為基礎的國際秩序。名為「自由方案」的4大改革方向，第一是強化德國自身實力，涵蓋軍事、經濟與科技領域，以降低對外依賴並提升國家韌性。德國將持續支持烏克蘭，強化軍備建設，將德國聯邦國防軍「打造成歐洲最強常規軍」。

第二是強化歐洲。默茨表示，主權自主的歐洲是對大國競逐新時代最好的回應，歐盟應減少過度官僚與繁複規範，提升競爭力。第三是歐洲將別對美國「自我造成的不成熟依賴」，但不會否定北約，而是要在同盟內打造更強的歐洲支柱。第四是拓展全球合作。默茨認為，僅靠歐洲整合與跨大西洋關係已不足以維繫以規則為基礎的世界秩序，德國將與理念部分相近的國家加強合作，包括加拿大、日本、印度、巴西及海灣國家等，以分散風險。