日本名勝吉台燒山活動釀悲劇　工作人員衣服著火焚身不治

日本山口縣美禰市著名景點秋吉台日前舉行年度燒山活動期間發生致命意外，一名60多歲男工作人員在負責點火時被火焰燒着衣物，送院搶救後不治。

今年草量倍增 疑助長火勢

事發於當日上午約10時15分，消防及警方接報指燒山活動開始不久後，有人被火燒傷。警方初步表示，死者為參與點火的工作人員之一，山坡起火後火勢迅速蔓延，其衣物遭火焰波及，引發嚴重燒傷。男子其後送院，惟最終傷重身亡。

警方正核實死者身份，並調查起火經過及安全措施是否出現疏漏。

秋吉台為日本著名喀斯特高原，每年春季均會舉行燒山活動，祭典中將透過計劃性的放火燒山，清除枯草，維持草原生態。今年活動吸引約4,000人到場觀賞。

有專家指出，今年草量較去年增加近一倍，加上天氣乾燥，或令火勢更難控制。大阪市立自然博物館一名研究員分析，去年已進行燃燒，草本植物在隨後一年快速生長，若遇上乾燥天氣，燃燒強度會顯著提升。

2017年曾發生類似事故

事實上，同一活動於2017年亦曾發生嚴重意外，當時一名48歲男子被大火燒至全身重傷，其後不治。今次再度釀成傷亡，令外界關注活動安全安排是否足夠。

當地政府暫未公布是否會調整或檢討未來燒山安排，但事件已為這項歷史悠久的傳統活動蒙上陰影。