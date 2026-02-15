波音客機接連發生輪胎事故 大韓航空降仁川機場兩胎爆裂 南韓下令全面檢查

南韓再有波音737-800客機發生輪胎事故。大韓航空一班由柬埔寨金邊飛往仁川的KE690航班，周五早上降落後滑行期間，右側兩個起落架輪胎突然爆裂，導致仁川國際機場一條跑道一度關閉近兩小時。機上99名乘客需留在機艙內等候更換輪胎後方可下機，事件幸無人受傷。

降落後滑行爆胎 跑道封閉近兩小時

據韓媒報道，涉事航班於當地時間早上7時45分降落仁川國際機場，在進入滑行道時，右側主起落架兩個輪胎相繼爆裂。機組人員按塔台指示，要求乘客暫留機上。航空公司隨後安排工程人員更換輪胎，完成後將客機移往停機坪。

事故期間，機場需暫停其中一條跑道運作約兩小時，部分航班起降受影響。大韓航空表示，正就事故原因展開詳細調查。

德威航空早前亦現輪胎脫落

值得注意的是，這已是5日內第二宗同型客機輪胎事故。8日，德威航空一架同為波音737-800的TW687航班，由濟州飛往台灣桃園，降落桃園國際機場時，右側主輪脫落。事件導致北跑道一度關閉約1小時40分鐘，14班機受影響，所幸機上人員安全。

兩宗事故接連發生，引起當局關注。南韓國土交通部已下令，針對境內所有波音737-800機型的輪胎及輪軸進行全面檢查，以排除潛在安全隱患。

波音737-800屬主流機型

波音737-800為波音公司旗下737系列中的主力型號之一，全球交付數量龐大，廣泛被各大航空公司及廉航採用。