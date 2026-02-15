Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

名主持母親失蹤案｜警方掌握關鍵DNA 400人續查未放棄

即時國際
更新時間：00:09 2026-02-15 HKT
發佈時間：00:09 2026-02-15 HKT

美國知名電視節目主持人格思里（Savannah Guthrie）的母親南希（Nancy Guthrie）失蹤近2周，案情出現重大進展。領導調查的亞利桑那州皮馬縣（Pima County）警長證實，調查人員已在案發物業發現關鍵DNA證據，並送往實驗室檢測，為這起備受矚目的綁架案帶來一線曙光。

領導此次搜尋行動的皮馬縣警長納諾斯（Chris Nanos）週五在接受《紐約時報》採訪時，坦承調查過程充滿起伏。本周較早前警員一度拘留一名送貨司機，以為成功偵破案件，結果空歡喜一場。截至周五，警方已篩選了約32,000條線索，但案情膠着，84歲的南希至今杳無音訊。

烏龍拘捕空歡喜一場

納諾斯表示，調查人員已從南希的物業中獲得一份DNA樣本。該部門聲明補充說，該DNA不屬於任何與南希士有密切接觸的人。此外，警方也在南希住家約兩英里處發現的一副可疑手套，正進行DNA測試。此前公布的門鈴攝像頭影片顯示，一名蒙面嫌疑人在綁架當晚戴著深色手套、背著背包，腰間還似乎有一把手槍。不過，目前尚無法確定這副手套是否就是影片中嫌犯所戴的同一副。

隨着搜尋進入第三週，納諾斯表示仍有約400名人員投入此案，並且仍在「努力尋找」。他堅定地表示，確信能找到南希和綁架她的人，只是時間問題。「也許是一小時後，也許是幾周、幾個月或幾年後。但我們不會放棄。我們會找到南希。我們會找到這個傢伙。」

綁匪比特幣地址有進賬

此前消息指美媒TMZ收到綁匪的訊息，要求數百萬美元的贖金。據指TMZ周三再收到新的勒索信　並要求1 個比特幣，價值約7萬美元 (約54.7萬港元），並提供了一個合法的比特幣地址。美媒稱該錢包似乎有收到比特幣。區塊鏈取證公司ionsgate Network行政總裁兼創辦人拉維夫（Bezalel Eithan Raviv）告訴《紐約郵報》，這可能有助於追查疑犯的信息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
9小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
6小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
6小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
7小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
3小時前
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
生活百科
13小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
12小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
18小時前