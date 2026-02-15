名主持母親失蹤案｜警方掌握關鍵DNA 400人續查未放棄

美國知名電視節目主持人格思里（Savannah Guthrie）的母親南希（Nancy Guthrie）失蹤近2周，案情出現重大進展。領導調查的亞利桑那州皮馬縣（Pima County）警長證實，調查人員已在案發物業發現關鍵DNA證據，並送往實驗室檢測，為這起備受矚目的綁架案帶來一線曙光。

領導此次搜尋行動的皮馬縣警長納諾斯（Chris Nanos）週五在接受《紐約時報》採訪時，坦承調查過程充滿起伏。本周較早前警員一度拘留一名送貨司機，以為成功偵破案件，結果空歡喜一場。截至周五，警方已篩選了約32,000條線索，但案情膠着，84歲的南希至今杳無音訊。

烏龍拘捕空歡喜一場

納諾斯表示，調查人員已從南希的物業中獲得一份DNA樣本。該部門聲明補充說，該DNA不屬於任何與南希士有密切接觸的人。此外，警方也在南希住家約兩英里處發現的一副可疑手套，正進行DNA測試。此前公布的門鈴攝像頭影片顯示，一名蒙面嫌疑人在綁架當晚戴著深色手套、背著背包，腰間還似乎有一把手槍。不過，目前尚無法確定這副手套是否就是影片中嫌犯所戴的同一副。

隨着搜尋進入第三週，納諾斯表示仍有約400名人員投入此案，並且仍在「努力尋找」。他堅定地表示，確信能找到南希和綁架她的人，只是時間問題。「也許是一小時後，也許是幾周、幾個月或幾年後。但我們不會放棄。我們會找到南希。我們會找到這個傢伙。」

綁匪比特幣地址有進賬

此前消息指美媒TMZ收到綁匪的訊息，要求數百萬美元的贖金。據指TMZ周三再收到新的勒索信 並要求1 個比特幣，價值約7萬美元 (約54.7萬港元），並提供了一個合法的比特幣地址。 美媒稱該錢包似乎有收到比特幣。區塊鏈取證公司ionsgate Network行政總裁兼創辦人拉維夫（Bezalel Eithan Raviv）告訴《紐約郵報》，這可能有助於追查疑犯的信息。