賣血求生｜美國中產階層靠捐血報酬度日 2025年估計涉370億港元

美國經濟數據顯示整體形勢尚算平穩之際，愈來愈多美國中產階層民眾卻選擇以出售血漿換取現金，以應付日常開支。2025年，全美民眾透過出售血漿合共進帳約47億美元（約367.5億港元），全年收集血漿約6250萬公升，較2022年增加超過30%。每日估計有約20萬人走進全國1200多間血漿中心，成為這門數十億美元產業的一環。

美國容許有償捐血，每次可獲65美元每周限捐2次。 新華社示意圖

血漿中心進駐郊區商場

在賓夕凡尼亞州小鎮Holmes一個商場內，捐血中心與理髮店及銀行毗鄰。捐贈者躺在黑色醫療床上，手臂插入粗針，血液經機器抽出分離血漿後，再將其餘血液輸回體內。完成一次程序約需1小時，可獲65美元（約508港元）預付扣賬卡作為報酬。

43歲的普萊森特（Ian Pleasant）表示，他靠送餐平台DoorDash維持基本開支，但家中其他費用仍感吃力，只好出售血漿補貼廁紙與寵物糧食等日用品開銷。

血液中心人員正在濾除血液中的白細胞。 新華社

類似情況遍及各地。64歲的瓊斯（Larry Jones）在奧克拉荷馬市擔任校巴監督員，月入約1800美元（1.4萬港元），租金上調至800美元（約6250港元）後壓力倍增，於是開始賣血漿。愛達荷州一對年收入約12萬美元（約94萬港元）的夫婦，亦以血漿收入應付汽車貸款及醫療帳單。加州佛斯盧（Fresno）居民拉格內蒂（Erin Ragnetti）則為清還債務與帳單加入行列。

中產收入驟減 生活壓力大

57歲的張伯倫（Jill Chamberlain）原任職企業財務主管，年薪8.7萬美元（約68萬港元），2024年失業後時薪僅16.11美元（約126港元）。她目前在鳳凰城一間血漿中心定期出售血漿，每周2次，每月可得約400美元（約3130港元），以支付電費與房租。她坦言，身兼多職仍需靠血漿收入維生，心理與身體均承受壓力。

在明尼蘇達州明尼亞波利斯郊區，伊根（Michelle Eagan）辭去年薪7.5萬美元（約58.6萬港元）的法律助理工作，全職照顧兒子。丈夫任職企業經理年薪9萬美元（約70萬港元），家庭仍出現財務缺口。她每周2次出售血漿，收入幫補兒子每月700美元（約5500港元）的學前教育學費。

捐血時經機器分離出血漿，其餘血液可以輸回捐贈者體內。 新華社示意圖

血漿經檢測、冷凍及純化程序後，提取蛋白與抗體，用於治療血友病、燒傷與罕見免疫疾病等。根據業界數據，美國供應全球約70%血漿，2024年出口總值達62億美元（約485億港元）。

美國容許民眾每周最多捐贈2次血漿，與部分禁止有償捐贈的國家相比，制度較寬鬆。業界人士指出，若無金錢誘因，供應難以滿足需求。研究亦顯示，新血漿中心開設後，社區超市人流上升，短期借貸需求下降，犯罪率亦有回落，顯示相關收入對基層家庭具有實際作用。