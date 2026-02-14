愛潑斯坦案｜杜拜港務巨頭CEO與淫魔深交 分享鹹網吹噓性經驗

杜拜環球港務集團（DP World）前行政總裁蘇萊姆（Sultan Ahmed bin Sulayem）因爆出與美國已故「富豪淫媒」愛潑斯坦不當往來，2月13日被撤換職務。美國司法部最新解密的檔案揭露，這名阿聯酋大亨與愛潑斯坦密切交往長達逾10年，兩人往來信件充斥大量性暗示及貶抑女性的言論。



杜拜政府媒體辦公室13日宣布，業務遍及全球逾80國的DP World已任命新董事長及行政總裁，儘管聲明中未點名蘇萊姆，這2個職位原本皆由他擔任。

相關新聞：愛潑斯坦案｜英媒揭年輕女子從隱蔽口進宮見安德魯 員工聽「暗號」放行

美國司法部10日進一步解密文件，公開包括蘇萊姆在內的6名男性身分，顯示蘇萊姆和愛潑斯坦的交流至少橫跨10年，甚至持續至2009年9月愛潑斯坦因兒童賣淫罪服刑出獄後。蘇萊姆的名字在新一批資料中出現數千次，愛潑斯坦稱他為「最優秀、最信任的朋友」，更形容他是「風趣」、「有教養」的「大師級人物」。

愛潑斯坦為爭取倫敦融資獻計

信件內容揭露，蘇萊姆與愛潑斯坦曾討論前往加勒比海島嶼的行程，即倖存者稱多次遭愛潑斯坦性侵的地點。2015年9月初，蘇萊姆向愛潑斯坦透露自己與俄羅斯總統普京及英國前首相卡梅倫會面。愛潑斯坦甚至為蘇萊姆提供如何向英國政府爭取倫敦大型港務計畫融資的建議，並協助修改致函時任英國商務大臣文德森（Peter Mandelson）的信函草稿。

相關新聞：愛潑斯坦案｜高盛首席律師下台 曾親暱嗌「Uncle」收愛馬仕等厚禮

談論女性 吹噓性經驗

檔案中可見，蘇萊姆傳送露骨訊息和淫穢照片給愛潑斯坦，2015年8月與妻兒及保母前往聖塔菲度假時，仍傳色情網站連結。2013年6月他告訴愛潑斯坦：「我要去遊艇上品嚐一個100%純正的俄羅斯女性。」2015年，他向愛潑斯坦描述與杜拜一所美國大學的「女孩」發生關係，稱這是「我經歷過最棒的性愛，身材超好」。

2017年6月的信件顯示，蘇萊姆似乎為愛潑斯坦的俄羅斯籍女性「私人按摩師」安排前往土耳其酒店度假村受訓，而愛潑斯坦性侵案的倖存者曾多次指控，她們被迫為他按摩及發生性行為。

相關新聞：愛潑斯坦檔案再曝駭人內容 最年幼受害者僅9歲 比堅尼女跪地爬枱底