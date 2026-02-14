Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節｜來自太空的浪漫 NASA粉紅色心形鹽湖照爆紅

即時國際
更新時間：18:18 2026-02-14 HKT
發佈時間：18:18 2026-02-14 HKT

美國太空總署（NASA）發布的一張粉紅色心形鹽湖照片，成了情人節專用卡片。照片是由太空視角，望向位於阿根廷低地平原上一處低地鹽湖，粉紅色的鹽湖呈現出心形輪廓。

這張照片於2024年，由一位在國際太空站工作的太空人拍下。鹽湖名叫Salinas Las Barrancas，並不是一直都有水。雨季時湖面被填滿，但很快又在強烈陽光下蒸發，留下大片晶瑩的鹽灘。當地人會在這裡採鹽，每年收穫幾十萬噸。

湖水呈粉紅色的秘密，在於湖中微生物。一種嗜鹽「杜氏鹽藻」（Dunaliella salina）常見於海鹽田，當雨季來臨湖裏水分多，鹽度降低，杜氏鹽藻得以生存，鹽湖便會呈現棕紅色。而當旱季來臨，藻類死亡，大量細菌出現，湖面就變成了柔和的粉色。這些顏色都不是人工染料，而是生命在極端環境下的自然演繹。

