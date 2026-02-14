Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026冬季奧運會｜選手村面臨「保險套危機」 大會僅備1萬個 3天派光光

即時國際
更新時間：16:46 2026-02-14 HKT
發佈時間：16:46 2026-02-14 HKT

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）選手村發生「保險套危機」。大會僅提供1萬個免費保險套給各國運動員，在短短3天內就被領取一空。一名運動員匿名透露：「庫存3天就見底了，他們承諾會再補貨，但誰知道什麼時候才會到。」

自1988年奧運開始，大會一向會在選手村派發保險套。意大利倫巴底大區（Lombardia）主席豐塔納（Attilio Fontana）力挺這項措施，強調「健康第一，預防與常識最重要」。不過，意媒《新聞報》（La Stampa）指出，這次主辦單位似乎沒這麼大方。

2026米蘭冬奧選手村。 美聯社
2024年巴黎奧運準備了多達30萬個保險套，大約10500名運動員參賽，平均每位選手每天可分配到2個。相比之下，本屆米蘭冬奧雖然不到3000名運動員參賽，人大會僅預備了不到1萬個保險套，才開賽就面臨短缺危機。

為了在選手村內爭取私人親密空間，各國運動員可說是絞盡腦汁。由於跨國選手嚴禁互訪宿舍，休息室（Relax Room）成了親熱「聖地」。那裡有音樂與柔和燈光，而且禁止穿鞋進場，最重要的是設有2座屏風，選手可以躲在後方「私人冥想」，或是兩個人一起「冥想」。匿名運動員笑稱：「這時候就必須發揮想像力了。」

