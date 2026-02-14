Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜傳美軍使用Claude部署 AI模型首次支援機密作戰

更新時間：15:45 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-14 HKT

美軍今年1月3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並將總統馬杜羅及其妻子帶到美國，震驚全球。據美國《華爾街日報》、Axios新聞網等媒體 》報道，美軍在相關行動中，使用了Anthropic公司開發的人工智能（AI）工具Claude。這項技術部署引發了開發商與軍方之間關於「戰爭與倫理邊界」的激烈辯論。

Claude之所以能用在這次行動中，是因Anthropic與數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的合作，帕蘭泰爾的平台受到戰爭部與聯邦執法機關廣泛應用。

馬杜羅（右2）及其妻子弗洛雷斯（左2）離開直升機前往紐約法庭。 路透社
馬杜羅（右2）及其妻子弗洛雷斯（左2）離開直升機前往紐約法庭。 路透社
馬杜羅在庭上否認控罪，指自己仍是委內瑞拉總統。路透社
馬杜羅在庭上否認控罪，指自己仍是委內瑞拉總統。路透社
魯比奧在策劃今次抓獲馬杜羅行動中扮演核心角色。路透社
魯比奧在策劃今次抓獲馬杜羅行動中扮演核心角色。路透社

特朗普政府在1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，一直與臨時總統羅德里格斯（右二）合作，現正著眼於提升石油產量。法新社
特朗普政府在1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，一直與臨時總統羅德里格斯（右二）合作，現正著眼於提升石油產量。法新社
委內瑞拉人在哥倫比亞慶祝馬杜羅被美軍活捉。美聯社
委內瑞拉人在哥倫比亞慶祝馬杜羅被美軍活捉。美聯社
馬杜羅被抓捕至紐約後，被押解下機。路透社
馬杜羅被抓捕至紐約後，被押解下機。路透社

五角大廈與開發商均未透露Claude在行動中的具體角色。一般軍事分析認為，這類工具在作戰環境中主要負責大量機密情報的彙整與資料整合分析。

目前許多AI公司已在為美軍打造客製化工具，但大多僅能在行政用途的非機密網絡上使用。Anthropic是唯一能透過第三方在機密環境中使用的公司，不過政府仍須遵守Anthropic的使用政策。Anthropic明文禁止將Claude用於支持暴力、設計武器或進行監控。

由於擔心Claude被用於超出規範的軍事用途，Anthropic與五角大廈一份價值2億美元（15.64億港元）的合約談判目前陷入僵局。據《華爾街日報》早前報道，政府官員甚至考慮取消該合約。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾公開直言，五角大廈「不會採用不允許你打仗的AI模型」，這番話被視為對Anthropic使用政策的直接反擊。

 

