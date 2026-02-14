強生爽身粉被指導致卵巢癌 費城陪審團判賠受害人家屬195萬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賓夕法尼亞州費城法院一個陪審團周五裁定，一名女子的家屬可以獲得25萬美元（約195萬港元）賠償，該女子控告強生公司（Johnson & Johnson），指控其含滑石粉的嬰兒爽身粉導致她患上卵巢癌。

女原告埃默森（Gayle Emerson）在使用強生公司的含有滑石粉的𡙁身粉48年後，於2015年確診卵巢癌，並於4年後離世。

強生公司已於2020年停止銷售滑石粉產品，轉而改用玉米澱粉加入產品。路透社
強生公司計劃提出上訴。路透社
使用𡙁身粉48年

埃默森聲稱，強生公司多年來明知其含有滑石粉的爽身粉產品有危險，卻未向消費者發出警告。

費城法院的陪審團指強生公司對埃默森患上卵巢癌負有責任，裁定強生須向埃默森家屬支付5萬美元的補償性賠償及20萬美元的懲罰性賠償。

原告已離世 子女接手訴訟

根據法院紀錄，埃默森於2019年提出訴訟，6個月後離世，終年68歲，她的兒子和女兒其後接手訴訟。

埃默生從1969年使用強生嬰兒爽身粉到2017年，當時她從親友那裡得知該爽身粉與卵巢癌風險增加有關。訴訟指出，她早在2015年已被診斷出癌症。

強生面對6.7萬宗訴訟

根據法院文件，強生正面臨來自超過6.7萬名原告的聯邦及州法院訴訟，這些原告指控其滑石粉產品含有石棉，並導致卵巢及其他癌症。

強生公司則表示，其產品安全，不含石棉，也不會致癌。強生公司已於2020年停止銷售滑石粉產品，轉而改用玉米澱粉加入產品。

強調產品案全 計劃提出上訴

強生全球訴訟副總裁哈斯（Erik Haas）在一份聲明中表示，公司計劃提出上訴。

此案引起廣泛關注，因為它不僅影響到埃默森家庭，也可能對強生公司的未來業務造成重大衝擊。

加州陪審團去年底判賠3.1億

專家認為，有關判決可能成為未來相關案件的重要參考案例，進一步推動消費者對健康產品成分的警覺。強生公司需要重新評估其產品的風險管理策略，以應對日益增長的法律挑戰和公眾關注。

去年12月，加州一個陪審團裁定，強生公司要向2名女原告支付4000萬美元（約3.1億港元）賠償金，這2名原告聲稱強生公司的嬰兒爽身粉是導致她們患上卵巢癌的罪魁禍首。

