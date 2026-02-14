地震｜太平洋島國萬那杜40秒內兩連震 最大規模6.5級
更新時間：12:34 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:33 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:33 2026-02-14 HKT
南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）當地時間14日下午1時27分左右（香港時間上午10時27分）近海發生連續6.4和6.5級地震，震源深度都僅10公里，兩次地震僅間隔約40秒，震央位置相當接近。
由於兩宗地震皆為淺層地震，震感可能較為明顯。不過目前尚未傳出重大災情或傷亡消息，也尚未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）觀測，震央位於萬那杜桑馬省的港口城市盧甘維爾附近，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。
地震發生時，包括波特奧利、豬港以及萬那杜第二大城市盧甘維爾在內的北部地區，均有明顯且強烈的搖晃。
萬那杜地處環太平洋火山帶，由於地殼板塊擠壓頻繁，屬於地震極其活躍的區域。
最Hit
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
2026-02-13 13:00 HKT
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
2026-02-12 16:31 HKT