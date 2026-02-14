地震｜太平洋島國萬那杜40秒內兩連震 最大規模6.5級

南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）當地時間14日下午1時27分左右（香港時間上午10時27分）近海發生連續6.4和6.5級地震，震源深度都僅10公里，兩次地震僅間隔約40秒，震央位置相當接近。

由於兩宗地震皆為淺層地震，震感可能較為明顯。不過目前尚未傳出重大災情或傷亡消息，也尚未發布海嘯警報。

根據美國地質調查局（USGS）觀測，震央位於萬那杜桑馬省的港口城市盧甘維爾附近，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。

地震發生時，包括波特奧利、豬港以及萬那杜第二大城市盧甘維爾在內的北部地區，均有明顯且強烈的搖晃。

萬那杜地處環太平洋火山帶，由於地殼板塊擠壓頻繁，屬於地震極其活躍的區域。