南卡州立大學宿舍爆槍擊 釀2死1傷 校園事後封鎖8小時

南卡羅來納州立大學（South Carolina State University）周四晚發生槍擊案，造成2人死亡、1人受傷。現場是大學奧蘭治堡校區的學生宿舍，校園事後被封鎖8小時，至周五上午才解封。

2名死者都是男子，分別是19歲的克里廷頓（Henry L. Crittington）及18歲的托馬斯（Terrell Thomas）。另一名受傷男子狀況不明，姓名也未公布。

南卡州大學成立於1896年，是南卡羅來納州唯一的公立歷史黑人大學。美聯社

大學停課一天 安排社工輔導

2名死者都不是學生，而受傷男子則是該校學生。學校周五停課，並安排社工為師生提供輔導。

警方指，涉事宿舍房間內有2名女性，但調查人員未公布導致槍擊事件的細節，暫時未有人被捕。

南卡羅來納州立大學董事會於周五召開緊急會議討論安全問題，但隨即休會，未邀請公眾出席。

去年10月曾發生槍擊案

今次是南卡羅來納州立大學相隔半年再發生槍擊案，去年10月校園節期間，同一宿舍一日內亦曾發生2宗槍擊事件，造成1死1傷。

該校成立於1896年，是南卡羅來納州唯一的公立歷史黑人大學，根據其網站，現有超過2900名學生。