日女網紅穿迷你裙參拜寺院 遭強制圍布巾 網民怒罵：別再來了

日本女網紅「ぽたる」（Hotaru）近日穿著迷你裙，前往福岡知名寺廟南藏院參拜時遭到阻攔，被要求圍上一條深藍色布巾，才能放行。她事後發文抱怨，指自己對服飾規定並不知情，隨即被網民怒罵，要她別再去福岡。

南藏院號稱擁有全球最大涅槃臥佛銅像，「ぽたる」11日在社交平台X發文表示，她參拜前在入口處被寺方人員攔下。她指出，沒想到南藏院竟然禁止穿迷你裙，要被強制圍上一塊深藍色的布。

社媒發文抱怨捱轟

「ぽたる」坦言對於「不能穿迷你裙」的服儀規定並不知情，而且感覺相當震驚。但網民紛紛留言提醒，「短褲、迷你裙當然不行，露肩、露肚臍也都禁止。基本上就是不能露太多肌膚，裙子必須過膝」。

事件發酵後，「ぽたる」透露收到私訊攻擊，被要求別再去福岡。她無奈表示自己就住在福岡，因此辦不到，坦言「沒常識就是罪過！以後我會多加注意的！」