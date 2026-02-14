羅浮宮展廳漏水 毀裝飾天花板 傳有畫作受損

繼珠寶藏品失竊、建築物老舊與門票詐騙案後，巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）近日又發生漏水事故。據法國媒體報道，位於德農館（Denon wing）的展廳出現漏水，似乎有部分畫作受損。這已是3個月內第二次漏水事故，凸顯了這間全球最多參觀人數博物館內部結構與維護問題的嚴重情況。

BFM電視台（BFMTV）指出，事件發生於周四（12日）晚至周五（13日）凌晨，地點為德農館707號展廳，德農館收藏包括蒙娜麗莎在內的珍貴展品。館方隨即將此事通報為「技術事故」，消防隊必須通宵趕赴現場處理。

15世紀意大利作品房間受損

雖然存放達文西傑作的空間未受影響，但漏水損壞了一間展出15世紀意大利作品的房間及其由法國畫家梅尼耶（Charles Meynier）繪製的裝飾天花板。

707號展廳主要展出海尼耶的19世紀作品《法國繪畫的勝利：普桑、勒蘇爾、李布隆的榮耀》（Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun）等藝術品。

部分展廳暫時關閉

報道指出，漏水疑由樓上管線故障引起，展廳天花板嚴重受損，目前已暫時關閉；另有消息人士表示，部分藝術品可能受損，專家正進行評估。羅浮宮官方網站公告，706號至708號展廳暫時關閉。

羅浮宮近期風波不斷，去年10月，盜賊光天化日下闖入館內竊走多件珠寶藏品，迄今尚未追回；11月因建築物老舊需關閉展廳；同月末，埃及文物圖書館漏水，數百件文獻受損；去年底以來，員工因不滿工作條件多次罷工；近日又發生員工與導遊涉及門票詐騙案。

羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館之一，2025年吸引約900萬人造訪，其中73%為外國遊客。

