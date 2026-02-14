尼帕病毒｜印度首現死亡個案 25歲女護士染疾數周 心臟驟停離世

印度東部西孟加拉省（West Bengal）再傳立百病毒噩耗。一名25歲女護理人員感染尼帕病毒後不治身亡，成為當地今波疫情首宗死亡個案。省政府高層官員12日證實，死者因心臟驟停離世。

西孟加拉省兩名確診者之一 病情一度好轉終不治

據報，該名護士於2025年12月確診尼帕病毒，是西孟加拉省兩名確診者之一，早前一直在當地醫院接受治療，病情一度危殆。省衛生秘書尼甘表示，患者雖曾出現好轉跡象，一度毋須依賴呼吸器，但最終因多重併發症導致情況惡化，於12日下午去世。

專家提醒，雖然全球整體風險仍屬低度，但南亞地區須持續監測疫情發展，加強公共衛生防控措施。路透社

上月印度確認感染案例後，泰國、新加坡及巴基斯坦等亞洲國家隨即加強機場入境篩檢。路透社

尼帕病毒屬人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠（狐蝠屬），亦可透過受感染豬隻等中間宿主傳人。

印度近年不時出現零星尼帕病毒感染個案，其中南部喀拉拉省（Kerala）被視為全球高風險地區之一。上月印度確認感染案例後，泰國、新加坡及巴基斯坦等亞洲國家隨即加強機場入境篩檢。

南亞屢現零星病例

世衞指出，目前尼帕病毒進一步擴散風險屬低水平，但孟加拉今年1月亦錄得一宗死亡個案，顯示區內仍有持續爆發風險。

尼帕病毒屬人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠（狐蝠屬），亦可透過受感染豬隻等中間宿主傳人。傳播途徑包括直接接觸受感染動物、進食受污染食物，以及與患者密切接觸其血液、體液或呼吸道分泌物。

患者症狀範圍廣泛，可由無症狀感染、發燒、急性呼吸道症狀，至嚴重腦炎甚至死亡。世衛資料顯示，尼帕病毒致死率約為40%至75%，目前尚未有獲批的特效藥或疫苗。

專家提醒，雖然全球整體風險仍屬低度，但南亞地區須持續監測疫情發展，加強公共衛生防控措施。